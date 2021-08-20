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Bağcılar Belediyesi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları için uğurladığı kafilede Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımından Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci de yer alıyor. Bağcılar’ın gururu iki milli sporcu, 160 ülkeden 4 bin 400 sporcunun yarışacağı turnuvadan madalyayla döneceklerinin sözünü verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 10:42
Bağcılar Belediyesi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda
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Tokyo’da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2020 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek milli sporcular dün İstanbul Havalimanı’nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katıldığı törenle Japonya’ya uğurlanmıştı.

Ay yıldızlı bayrağı en yükseğe çektirmek ve İstiklal Marşı’nı okutmak için yola çıkan Türkiye Milli Takımı’nda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nden Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci de bulunuyor. Altın Kızlar olarak da anılan bu ikiliye antrenör Ömer Cantay da eşlik ediyor. Bugüne kadar katıldıkları şampiyonalardan madalyalarla dönen Doğangün ve Süpürgeci, Paralimpik Oyunları’nda tekerlekli sandalye atletizm dalında yarışacak.

Dereceyle döneceğine inanıyorum

Sporcular kadar heyecanlı olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporcularımız paralimpik oyunlar için uzun zamandır özverili bir şekilde hazırlanıyorlar. Bugüne kadar gittikleri bütün turnuvalarda sözlerini tutup madalya kazanan Hamide ve Zübeyde’nin yine dereceyle döneceğine inanıyorum. Sporcularımın elinden gelenin en iyisini yapacağından ve göğsümüzü kabartacağından en ufak bir şüphem yok. Bütün milli sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Turnuvada 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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