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Bağcılar Belediyesi, 2 projeyle 2020 Erişilebilirlik ödüllerine aday

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım, ürün ve uygulamaları ödüllendirdiği “2020 Erişilebilirlik Ödülleri” yarışmasına Bağcılar Belediyesi de 2 projeyle katılıyor. 9 kategoride 1075 başvuru arasında yarışan Engelsiz Afet” ve Engel(Siz) Işık isimli projeler, özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde engellilerin hayatlarında büyük kolaylıklar sağlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2020 Çarşamba 15:41
Bağcılar Belediyesi, 2 projeyle 2020 Erişilebilirlik ödüllerine aday
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan “Erişilebilirlik Ödülleri” bu yıl yoğun ilgi gördü. 9 kategoride düzenlenen Erişilebilirlik ödüllerine toplam 1075 başvuru yapıldı. Bağcılar Belediyesi de bu özel organizasyonda iki önemli projesiyle yer alıyor. Bunlardan Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nin Engel(Siz) Işık projesi, “Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler” kategorisinde; Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nın “Engelsiz Afet” isimli projesi de “Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri” kategorisinde yarışacak.

Engellilerin hayatına kolaylık getirecek

Engel(Siz) Işık’la engelli bireylerin trafik lambalarında kullanacakları bir kartla kırmızı ışığın yanmasını sağlaması ve güvenli bir şekilde karşıya geçmesi amaçlanıyor. Engelsiz Afet ise acil durumlarda engellilerin sağlıklı bir şekilde tahliyesini ilgilendiriyor. Her iki projenin de çok önemli olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Engelli kardeşlerimizin hayatına kolaylık getirecek bu tasarıların başarılı olacağına inanıyorum. Bu çalışmalara imza atanları da tebrik ediyorum” dedi.

Akademisyenler, ilgili kamu kurumları ve kuruluşları ve engelliler ve yaşlılar ilgili sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişilerden oluşan jüri üyeleri, başvuru formlarını incelemeye başladı. 31 Aralık’a kadar devam edecek olan halk oylaması için başvurulara ait videolar Erişilebilirlik Ödülleri web sayfası olan erişilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr adresinde kamuoyuna sunuldu.

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