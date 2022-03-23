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Bağcılar Belediye Başkanı kim? Lokman Çağırıcı kaç yaşında, nereli? Bağcılar Belediyesi hangi partiden?

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Bağcılar Belediye Başkanı hakkında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı hangi partili ve Bağcılar Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 09:50
Bağcılar Belediye Başkanı kim? Lokman Çağırıcı kaç yaşında, nereli? Bağcılar Belediyesi hangi partiden?
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Bağcılar Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Bağcılar Belediye Başkanı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı hangi partili?

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ÇAĞIRICI KİMDİR?

1965 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Lokman Çağırıcı, 1978 yılından

itibaren Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü´nden mezun

olan Çağırıcı, 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı ve ticaretle

meşgul oldu

Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan

Çağırıcı, 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Çağırıcı,

Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık´ın Mayıs 2007 Genel Seçimlerinde

AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye

Başkanlığı'na seçildi.

29 Mart 2009'daki Yerel Seçimlerde Belediye Başkanlığı görevine seçilen, Çağırıcı, 30 Mart

2014 Yerel Seçimlerinde de yüzde 57.25 oy alarak Bağcılar'a hizmet etme fırsatı buldu. 31

Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 57.89 oy oranına ulaşan Çağırıcı, 3. Kez Bağcılar Belediye

Başkanlığı görevine seçildi.

Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri

Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği, Türk Dünyası Belediyeler

Birliği Başkan Yardımcısı, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS'ın 2.

Başkan Vekili, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi Üyesi,

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Mütevelli Heyeti Üyesi, Birleşmiş

Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Üyeliği

görevlerini de üstlenmiş bulunuyor. Çağırıcı, evli ve dört çocuk babasıdır.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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