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Bağcılar Ailesi Şanlı Zaferin 99. Yılını Coşkuyla Kutladı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde toplanan Bağcılarlılar, hep birlikte yüksek sesle ve coşkuyla İstiklal Marşı’nı okudu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:15
Bağcılar Ailesi Şanlı Zaferin 99. Yılını Coşkuyla Kutladı
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Türk Milleti’nin dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yılı nedeniyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda tören düzenlendi. Saat 09.00’da başlayan kutlama programına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin, Garnizon Komutanlığı adına Yarbay Burçin Cengiz, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, ilçe sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu

Kamu kurumu temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ise meydandaki herkesin iştirakiyle topluca ve hep bir ağızdan yüksek sesle söylendi. Bağcılar Meydanı’nda sona eren kutlama programı, Bağcılar Kaymakamlığı’nda devam etti. Kaymakam Eldivan, makamında ağırladığı misafirleriyle tebrikleşti.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yayınladığı mesajda “Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.08.2021 18:52
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