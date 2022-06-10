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Ampute kediler podyumdan çevre mesajı verdi

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği geri dönüşüm defilesinde atık malzemelerden oluşan kıyafetleri giyen üniversite öğrencileri ve ampute kediler defile yaptı. Profesyonel mankenleri aratmayan öğrenciler, üzerlerindeki plastik, kağıt, alüminyum parçalarla çevrenin korunması ve temizliği üzerine mesaj verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Haziran 2022 Cuma 09:26
Ampute kediler podyumdan çevre mesajı verdi
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Bağcılar Belediyesi’nin bir haftadır süren 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri bugün yapılan programla sona erdi. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda “Geri Dönüşüm” defilesi gerçekleştirildi. Müzik dinletisi ve folklor gösterisiyle başlayan programın devamında ise sahneye Kültür Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileri çıktı. Öğrenciler, engelli kursiyerlerin atık kumaş, plastik ve alüminyum parçalarından yaptıkları kıyafetleri giyerek defile düzenledi. Öğrencilerin büyük bir özenle hazırlandıkları defilede en büyük ilgiyi ise mankenlerin kucağında taşıdığı ampute kediler gördü. Davetliler, atık ürünlerden yapılan kıyafetler giydirilen ampute kedileri dakikalarca alkışladı.

Geri dönüşüme önem veren bir belediyeyiz

Defilede emeği geçenleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, “Engelliler sarayımızın kursiyerleri her zaman başarıya imza atıyorlar. Bugün de ne kadar başarılı olduklarını gördük. Çevre Haftamızın ülkemize ve Bağcılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çevreye, geri dönüşüme önem veren ve bu yönde çalışmalar yapan bir belediyeyiz” dedi.

23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri çevresinde düzenlenen yarışmalardaki Atık Pil, Ambalaj Kağıdı, Atık Yağ Toplama, Uçurtma Yarışması kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Programa; Bağcılar Belediyesi Meclis üyesi Ferhat Çiftçi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan, birim müdürleri ile Çevre Kulübü üyeleri de katıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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