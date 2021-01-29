banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İnsan Topraktan Yaratıldı, Betonların Arasında Kaldı!
İnsan Topraktan Yaratıldı, Betonların Arasında...
Bedava İnternet Hilesi
Son Dakika
Bedava İnternet Hilesi
Sokakta Doğum Yapmakta Güçlük Çeken Kedinin Yardımına Ekipler Koştu
Son Dakika
Sokakta Doğum Yapmakta Güçlük Çeken...
İmamoğlu : İklim Uyum Zirvesi İçin Konuştu
Son Dakika
İmamoğlu : İklim Uyum Zirvesi...

Agorafobiyi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde Yendi

Bağcılar’da yaşayan Filiz Akar (44) 14 yaşında yakalandığı Agorafobi rahatsızlığını (Yalnız dışarı çıkamama fobisi) kendini güvende hissettiğini söylediği Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Eğitim Merkezi’nde yendi. En büyük korkusundan kurtulan ve hayata daha sıkı bağlanan Akar, şimdi el emeği göz nuru yaptığı ürünleri belediye stantlarında satarak hem gelir elde ediyor hem de yeteneğini sergiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ocak 2021 Cuma 11:49
Agorafobiyi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde Yendi
banner171

Fobiler arasında sık görülen agorafobi rahatsızlığı bulunan kişiler, tek başına dışarı çıkamama, kalabalık caddelerden geçememe, kapalı ortamlardan kaçınma durumu yaşarlar. Agorafobi kişiler kendilerini evde daha güvende hissederler dışarı çıkmak istediklerinde ise yanlarında kendilerini güvende hissettirecek bir kişinin olması gerekir.

Aile gibi samimi ortam var

Bu rahatsızlığı yaşayanlardan birisi de 44 yaşındaki Filiz Akar. 14 yaşında yaşadığı travma sonucu agorafobiyle tanışan Akar, 26 yıl boyunca dışarıya yanında kimse olmadan adım atmadığını söylüyor. Hayatının büyük bir kısmının evinde dört duvar arasında geçen Akar, bu korkusunu iki yıl önce gittiği Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde yendi. Akar, agorafobiye yakalanmasını ve bugüne kadar geçen süreci şöyle anlattı: “Babam sürekli anneme şiddet uyguluyordu. Çocuk olmama rağmen bir erkeğin kadına uygulayabileceği bütün şiddete şahit oldum. Sevdiğinin bir kişinin başka bir sevdiğine şiddet uyguladığını görmek, şiddete uğramaktan daha kötü. Bu durum bende büyük bir travma oluşturdu. 14 yaşında babam bir cinayete kurban gitti. O günden sonra artık dışarıya karşı bir güvensizlik oluştu. Yalnız dışarıya çıkamamaya başladım. 18 yaşında evlendim iki çocuğum oldu. Artık bütün dünyam evim olmuştu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyordum. Bunun için de yanımda mutlaka birinin olması gerekiyordu. 26 yılım böyle geçti. Tedavi gördüm depresyon hapı kullanıyordum. Çok sevdiğim bir arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim. Ailem gibi samimi bir ortam var. Burası bana çok güven verdi. Kısa sürede arkadaşlara alıştım. Yıllardır üzerimdeki korkuyu da yavaş yavaş yendim. Artık eskisi kadar ilaç kullanmıyorum. Buraya gelip gitmek bana terapi gibi de geliyor. Dışarıya karşı da korkularım azaldı. Ayrıca kendi ürettiğim el emeği göz nuru ürünleri stantta satarak para da kazanıyorum. İnsanların yaptıklarımı beğenmesi beni ayrıca motive ediyor.”

Yaşadıklarını kitaplaştırdı

Akar, kurs sürecinde kadınlara tavsiyelerde bulunduğu “Kadın İsterse” isimli kişisel gelişim kitabı yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu Bağımlı Eşi İçin Bankadan Kredi çekti
Uyuşturucu Bağımlı Eşi İçin Bankadan Kredi çekti
Bağcılar’da Aşk Pandemi Dinlemiyor
Bağcılar’da Aşk Pandemi Dinlemiyor
AK Parti 7. Bağcılar Olağan Kongresi’nde Yeni Başkan Seçildi
AK Parti 7. Bağcılar Olağan Kongresi’nde Yeni Başkan Seçildi
Bağcılar Belediyesi e-belediyecilik Hizmetleri Mobil Uygulamada
Bağcılar Belediyesi e-belediyecilik Hizmetleri Mobil Uygulamada
Bağcılar Belediyesi Yeni Binası Hizmete Girdi
Bağcılar Belediyesi Yeni Binası Hizmete Girdi

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169