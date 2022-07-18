15 Temmuz’un yıldönümünde Bağcılar Meydanı doldu taştı

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından yapılan hain bir darbe girişimini milletin tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlıkla engellemesinin üzerinden 6 yıl geçti. Bağcılar Belediyesi de 15 Temmuz ruhunu diri tutmak, unutturmamak ve yeni nesillere aktarmak için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinlikleri düzenledi. İki gün sürecek olan program, Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda, şehit ve gazi aileleri için verilen yemekle başladı. Şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, onlarla sohbet edip sıkıntı ve isteklerini dinledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

İstanbul Times Haber : Hüseyln Çetiner

Tankın ezdiği otomobil sergilendi

Yemeğin ardından saat 21.00'da ise Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz sergisinin açılışı yapıldı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile darbe girişiminde şehit olan İlhan Varank'ın ablası Ayşe VarankArslantürk birlikte sergiyi gezdi. Sergide en çok dikkat çeken ise darbe girişimi sırasında tank altında kalan ve içinde 15 Temmuz'un en genç gazilerinden Görkem Mert'in de bulunduğu bir otomobil oldu.

Bu meydan tarihi anlara şahitlik etti

Program sebebiylede etkinliğin gerçekleştirildiği Bağcılar Meydanı da dolup taştı. 7’den 70’e her yaştan on binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu. Programda 15 Temmuz gecesi yaşananlar slayt gösterisi ile vatandaşlara izletildi. Slayt gösterisinin ardından kürsüde söz alan Kaymakam Eldivan, “Bizler öyle bir milletiz ki öleceğini bile bile şehadete gideceğini bile bile hazırlığını yapan başka bir millet yoktur. Hiç kimse şunu unutmasın ki Türkiye Cumhuriyeti devleti, ilelebet payidar kalacaktır. FETÖ gibi alçakların devletin altını oymasıyla bir noktaya gelebileceklerini düşünmesinler. Türk milleti bin yıldır bu topraklarda var, olmaya da devam edecek” dedi.

Coşkulu kalabalığı selamlayan Özdemir ise “Bu meydan tarihi anlara şahitlik etti. 15 Temmuz gecesinden sonra 26 gün nöbet tuttuğumuz önemli birmeydan. 15 Temmuz sonrası Bağcılar Belediyesi olarak ilk yaptığımız işlerden bir tanesi de bu meydanın ismini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı olarak değiştirmek oldu. 15 Temmuz’un 6. yılında vatandaşlarımızınyoğun coşkulu bir kalabalığıyla bugünü birlikte idrak ediyoruz” dedi.

Bu hain yapılanmanın 60'lı yıllardan itibaren ülkenin tüm kurumlarına yerleştiğini ve 15 Temmuz gecesi kendisini gösterdiğini ifade eden Özdemir şöyle devam etti: “15 Temmuz'daki dış güçlerin hain emellerini gerçekleştirmek üzere ortaya çıkan yapılanma 60'lı yıllardan bu tarafa sinsi bir şekilde ülkemizin tüm kurumlarında önemli mesafeler kat etmişti. Aslında bakıldığı zaman dünyada eşi benzeri görünmeyen gerçekten önemli belgesellere konu olacak derecede sinsi bir şekilde yapılanan bu yapı 15 Temmuz'da kendini göstermek durumunda kaldı ve son çare olarak meydana çıktılar. Bu meydana çıkışın karşısında başta Cumhurbaşkanımızın duruşuyla ve arkasındaki milletimizin mücadelesiyle, ordumuzun içerisindeki şerefli komutanlarımızın duruşuyla bu hain darbe girişimi püskürtüldü.”

Coşku ve heyecan hiç eksilmedi

15 Temmuz Derneği Kadın ve Aile Komisyon Başkanı Ayşe VarankAslantürk de şunları söyledi: “Bizim üzerimize düşen bundan sonra şehitlerimizin hikayelerini bir sonraki nesillere aktarmak. O gece vatan, millet, bayrak kavramlarının bizim için hala çok kıymetli ve değerli olduğunu tekrar gördük.”

Coşku ve heyecanın bir an olsun hiç eksilmediği gece, sanatçı Eşref Ziya Terzi’nin konseriyle sona erdi.Etkinliklerin bugünkü kısmında da camide mevlit okunacak ve şehit mezarları ziyaret edilecek.