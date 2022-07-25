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Tenis Turnuvası Başladı

Ataşehir Belediyesi’nin Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirdiği, &quot;Uluslararası Ataşehir Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası” başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:20
Tenis Turnuvası Başladı
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Taç Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvanın ilk karşılaşması 23 Temmuz Cumartesi
günü saat 10.00’da erkek – kadın yeni başlayanlar kategorisinde yapıldı.
Turnuvaya 18 yaş ve üstü kadın, erkek ve çift TTF kategorilerinde 219 kişi katılıyor.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) kategorilerinde maçlar ise 25 Temmuz Pazartesi günü
başlayacak.
Türkiye’nin birçok farklı kentinden ve yurt dışından çok sayıda lisanslı tenisçinin mücadele
ettiği turnuvada kupalar sahiplerini 31 Temmuz Pazar günü bulacak.
Günlük turnuva sonuçlarına ve turnuvanın günlük takvimine https://i-
kort.ttf.org.tr/home adresinden ulaşılabilir.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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