Tenis Turnuvası Başladı

Taç Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvanın ilk karşılaşması 23 Temmuz Cumartesi

günü saat 10.00’da erkek – kadın yeni başlayanlar kategorisinde yapıldı.

Turnuvaya 18 yaş ve üstü kadın, erkek ve çift TTF kategorilerinde 219 kişi katılıyor.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) kategorilerinde maçlar ise 25 Temmuz Pazartesi günü

başlayacak.

Türkiye’nin birçok farklı kentinden ve yurt dışından çok sayıda lisanslı tenisçinin mücadele

ettiği turnuvada kupalar sahiplerini 31 Temmuz Pazar günü bulacak.

Günlük turnuva sonuçlarına ve turnuvanın günlük takvimine https://i-

kort.ttf.org.tr/home adresinden ulaşılabilir.