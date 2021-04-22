banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1345
ALTIN
475.500
DOLAR
8.2803
STERLİN
11.4944
EURO
9.9437
Demirtaş KOBANİ Soruşturması İçin Basın’a Kitapçık Gönderdi
Son Dakika
Demirtaş KOBANİ Soruşturması İçin Basın’a...
Şehirciliğin Gelişimi İçin “Kent Çalışmaları Ödülleri”
Son Dakika
Şehirciliğin Gelişimi İçin “Kent Çalışmaları...
Reis-i Cumhur’a Açık Mektup
Son Dakika
Reis-i Cumhur’a Açık Mektup
DEVA Partili Çanakçı'dan 10 Soru (VİDEOLU)
Son Dakika
DEVA Partili Çanakçı'dan 10 Soru...

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI HAVA KALİTESİNİ ARTIRDI

Taşıt kullanımının azalması ve ticari tesislerin geçici olarak faaliyetlerini azaltması Ataşehir’de kükürt dioksitin neden olduğu hava kirliliğini yüzde 34 oranında düşürdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Nisan 2021 Perşembe 11:28
SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI HAVA KALİTESİNİ ARTIRDI
banner171

Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle trafik yoğunluğunun ve endüstriyel faaliyetlerin azalması, özellikle büyük kentlerde hava kalitesinde önemli iyileşmelere yol açtı.

 

Ataşehir Belediyesi, Covid-19 krizinin çevresel etkilerini ölçmek için İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği iş birliğiyle hava kalitesinin değişimini inceledi.

 

Ataşehir’de yer alan Mobil Hava Kalitesi Ölçüm istasyonundan 2018, 2019, 2020 yıllarında alınan verilerine göre yapılan değerlendirmede; kirletici parametreleri olarak ölçülen (kükürt dioksit) SO2 oranının yüzde 34, azot dioksit (NO2) oranının yüzde 50, partiküler madde (PM10 ve PM2,5) oranlarının ise Covid-19 salgını sürecinde yüzde 25 azaldığı tespit edildi.

 

2020 yılında hava kirliliği seviyesinin tehlikeli seviyelerde olduğu İstanbul geneli ve benzer şekilde Ataşehir’de, hava kalitesinde artış yaşandığı tespit edildi.

 

Hazırlanan raporda, Ataşehir ilçesinde hava kalitesinde iyileşme olduğu ve kükürt dioksitin neden olduğu hava kirliliğinin çok düşük olduğu tespit edildi. Kirliliğin azalmasının; insanların evde kalmasından, ticari tesislerin, iş yeri ve fabrikaların geçici olarak kapanmasından ve taşıt kullanımının azalmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

 

HAVA KALİTESİ ARTTI

 

2016 yılında Ataşehir Belediyesi tarafından kurulan “Mobil Hava Kalitesi” ölçüm istasyonundan Ataşehir’in günlük hava kalitesinin ölçümü, şikayet olan bölgelerdeki kirlilik seviyesi ve türü hakkında bilgiler elde ediliyor. Böylece Ataşehir’de yaşayan yaşlı, çocuk, solunum yolu hastalığı olan ve hava kalitesini takip etmek isteyen herkes ilçenin hava kalitesi hakkında kolayca bilgi sahibi olabiliyor.

 

Ölçüm istasyonundan elde edilen değerlendirmeler neticesinde bölgede yaşayan vatandaşların hayat kalitesinin arttırılması için çözümler aranıyor.

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“OTİZMİN FARKINDAYIZ GERİ DÖNÜŞÜMLE YANINDAYIZ” PROJESİ SÜRÜYOR
“OTİZMİN FARKINDAYIZ GERİ DÖNÜŞÜMLE YANINDAYIZ” PROJESİ SÜRÜYOR
Ataşehir'de Anne ve Baba Buluşmaları Başlıyor
Ataşehir'de Anne ve Baba Buluşmaları Başlıyor
“Vatan Yahut Silistre” Radyo Ataşehir’de
“Vatan Yahut Silistre” Radyo Ataşehir’de
Ataşehir Belediyesi'nde Engelli ve Kadın Çalışanlara Örnek Haklar Verildi
Ataşehir Belediyesi'nde Engelli ve Kadın Çalışanlara Örnek Haklar Verildi
Pandeminin Sanata Etkileri “Yeniden” Sergisi İle Tartışmaya Açılıyor
Pandeminin Sanata Etkileri “Yeniden” Sergisi İle Tartışmaya Açılıyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169