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“PROJE PAZARI İŞ FİKRİ YARIŞMASI”NIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Ataşehir Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi’nin (AKAGİM) hazırladığı 2021 yılı Proje Pazarı İş Fikri Yarışması’nda kazananlar belli oldu. En başarılı 6 iş fikrinin yarıştığı finalde en iyi 3 ekip belirlendi. Yarışmada gıda atıklarından “Biyoplastik Üretimi” iş fikri projesi birinci oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2021 Çarşamba 16:08
“PROJE PAZARI İŞ FİKRİ YARIŞMASI”NIN KAZANANLARI BELLİ OLDU
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Mart ayında başlayan; teknoloji tabanlı, yenilikçi ve ticari değere sahip iş fikirlerinin yarıştığı Proje Pazarı İş Fikri Yarışması’na 18 ekip katıldı. İlk elemenin ardından seçilen 12 ekibe online Girişimcilik Kampı eğitimleri ile mentor destekleri verildi ve iş fikirlerini daha da geliştirmeleri sağlandı. Sonrasında yarı final elemelerinde ilk 5’e kalan ekipler; etkili sunum teknikleri, sunum mentorluğu ve sunum atölyeleri ile final gününe hazırlandılar.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Yarışmanın finalinde; Gıda Atıklarından Biyoplastik Üretimi projesiyle “MAPLA Biotechnology”, Sivil Toplum Perspektifinden İlham Verici Çözümler projesiyle “Bi’Fikir Atölyesi”, Kozmetik Firmaları tek yapıda toplayan ürün fiyat kıyaslaması yapılabilen  bir mobil uygulama iş fikriyle “ForsApp”, Büyük beden kadın iç giyim projesiyle “Moon&Sun”, 65 yaş  her birey, bu bireylerin bakımını üstlenenler, aile bireyleri, 3. kişiler ve +65 yaş bireylere hizmet veren özel işletme sahiplerinin her türlü ihtiyaçları olan ürünlerin satıldığı bir e-ticaret sitesi iş fikriyle “Nerde-O” projeleri yarıştı.

 

Final gününde jüri karşısına çıkan ekiplerin yaptıkları sunumlar sonrasında yarışmayı kazanan ilk 3 ekip belirlendi. Değerlendirme sonunda, gıda atıklarından “Biyoplastik Üretimi” projesi ile Merve Atalay, Sefa Canpolat ve Dinçer Atalay’dan oluşan ekip birinci oldu.

 

Kozmetik Firmalarını tek yapıda toplayan, ürün fiyat kıyaslaması yapılabilen bir mobil uygulama iş fikri ile ForsApp ekibinden Hazal Çalışır Şahin ve Kerim Şahin ikinciliği kazandı. 65 yaş üstü her birey, bu bireylerin bakımını üstlenenler, aile bireyleri, 3. kişiler ile bu bireylere hizmet veren özel işletme sahiplerinin her türlü ihtiyaçları olan ürünlerin satıldığı bir e-ticaret sitesi projesinin geliştiricileri İrem Zorlu ve Merve Akbacı üçüncü oldu.

 

Başarılı ekipler sırasıyla; 7.500 TL, 5.000 TL ve 2.500 TL para ödülü, AKAGİM ortak ofise ön jürisiz kabul hakkı ve 12 ay boyunca AKAGİM hizmetleri desteği ile mentör desteği almaya hak kazandılar.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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