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“OTİZMİN FARKINDAYIZ GERİ DÖNÜŞÜMLE YANINDAYIZ” PROJESİ SÜRÜYOR

Otizme farkındalık oluşturmak amacıyla Ataşehir Belediyesi, CarrefourSA, Tohum Otizm Vakfı, AGİD ve Exitcom’un işbirliğiyle başlatılan ve 3 yıldır devam eden proje, otizmli çocukların eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Nisan 2021 Cuma 10:12
“OTİZMİN FARKINDAYIZ GERİ DÖNÜŞÜMLE YANINDAYIZ” PROJESİ SÜRÜYOR
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“Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız!” sloganıyla gerçekleştirilen projeyle; kullanılmayan elektronik eşyalar toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor. Elde edilen gelir de otizmli çocukların eğitimleri için bursa dönüşüyor.

Kullanılmayan elektronik eşyalar; Ataşehir Belediyesi hizmet binalarında, CarrefourSA’larda ve mahalle muhtarlıklarında toplanıyor.

“Otizmin Farkındayız Geri Dönüşümle Yanındayız” projesi kapsamında bugüne kadar 6 bin 831 kilogram e-atık toplandı. Geri kazanım faaliyetleri sonucu atıkların; yüzde 26,84’ü metal, yüzde 4,78’si değerli metal, yüzde 19,23’ü plastik olarak ikincil endüstrilere hammadde olarak kazandırıldı. Yüzde 47,49’u da değerlendirilemeyen atık kategorisinde olduğu için elektrik enerjisi elde edilmek üzere lisanslı yakma tesisine gönderildi.

Otizmin erken yaşta belirtilerini fark edin!

Eğer çocuğunuz; başkalarıyla göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa, bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir.

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