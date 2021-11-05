Miniklerin İkinci Evi Olan Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi Açıldı

Kayışdağı Mahallesi’ndeki Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi 3-5 yaş arası Ataşehirli

çocuklara uzman kadrosuyla eğitim veriyor. Bakımevinde çocukların bilişsel, duygusal,

psiko-motor gelişimleri desteklenirken, birçok yöntemle yaratıcılıkları ve yetenekleri de

gelişme fırsatı buluyor.

Çocuklara serbest hareket etme olanağı sağlayan dış oyun mekanları, sezgi ve becerilerini

geliştirecek resim, müzik, dans gibi hobi alanları, temiz ve hijyenik ortamda uyumalarını

sağlayacak yatakhane ile merkez şimdiden çocukların ikinci evi oldu.

Bakımevi çocukların her türlü ihtiyaçları ve güvenlikleri düşünülerek, milli eğitim bakanlığı

müfredatına uygun olarak tasarlandı. Bina yerden ısıtma, enerji tasarruflu aydınlatma

sistemleri ve doğal içerikli zemin kaplamalarla donatılarak çocukların kullanımına hazır hale

getirildi.

“Onlar bizim göz bebeğimiz”

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de hizmet vermeye başlayan Bahri Behçet Yıldız

Gündüz Bakımevi ile ilgili olarak, “İlçemizde çocuklarımızın okul öncesi eğitimi için

faaliyete geçirdiğimiz kreşimizde tek gayemiz minik yavrularımızın en iyi şartlarda eğitim

alarak hayata adım atmalarını sağlamak. Kıymetli Ataşehirli ailelerimizin gözü arkada

kalmasın çünkü onlar bizim de göz bebeğimiz. Bizler geleceğimiz olan çocuklarımızın en

temel eğitimi alacakları kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Kreşimizin hayata

geçmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Gündüz Bakımevleri Nasıl Çalışıyor?

 Gündüz Bakımevleri 3-5 yaş arası çocuklara eğitim veriyor.

 Gündüz Bakımevlerinin açılış saati 08.30-17.00

 Ön kayıtlar her yıl 15 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor.

 Pandemi koşulları nedeniyle 10-12 öğrenci olacak şekilde sınıf kapasiteleri düzenlendi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)