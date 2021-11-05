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Miniklerin İkinci Evi Olan Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi Açıldı

Bir merkez düşünün ki mutlu çocuk seslerinin yankılandığı, başarının ilk tohumunun atıldığı, hayatı adım adım keşfetmenin heyecanının yaşandığı bir yer olsun. İşte burası tam da Ataşehir Belediyesi’nin yeni hizmete açtığı ikinci kreş olan Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Kasım 2021 Cuma 10:15
Miniklerin İkinci Evi Olan Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi Açıldı
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Kayışdağı Mahallesi’ndeki Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi 3-5 yaş arası Ataşehirli
çocuklara uzman kadrosuyla eğitim veriyor. Bakımevinde çocukların bilişsel, duygusal,
psiko-motor gelişimleri desteklenirken, birçok yöntemle yaratıcılıkları ve yetenekleri de
gelişme fırsatı buluyor.
Çocuklara serbest hareket etme olanağı sağlayan dış oyun mekanları, sezgi ve becerilerini
geliştirecek resim, müzik, dans gibi hobi alanları, temiz ve hijyenik ortamda uyumalarını
sağlayacak yatakhane ile merkez şimdiden çocukların ikinci evi oldu.
Bakımevi çocukların her türlü ihtiyaçları ve güvenlikleri düşünülerek, milli eğitim bakanlığı
müfredatına uygun olarak tasarlandı. Bina yerden ısıtma, enerji tasarruflu aydınlatma
sistemleri ve doğal içerikli zemin kaplamalarla donatılarak çocukların kullanımına hazır hale
getirildi.

“Onlar bizim göz bebeğimiz”

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de hizmet vermeye başlayan Bahri Behçet Yıldız
Gündüz Bakımevi ile ilgili olarak, “İlçemizde çocuklarımızın okul öncesi eğitimi için
faaliyete geçirdiğimiz kreşimizde tek gayemiz minik yavrularımızın en iyi şartlarda eğitim
alarak hayata adım atmalarını sağlamak. Kıymetli Ataşehirli ailelerimizin gözü arkada
kalmasın çünkü onlar bizim de göz bebeğimiz. Bizler geleceğimiz olan çocuklarımızın en
temel eğitimi alacakları kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Kreşimizin hayata
geçmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Gündüz Bakımevleri Nasıl Çalışıyor?
 Gündüz Bakımevleri 3-5 yaş arası çocuklara eğitim veriyor.
 Gündüz Bakımevlerinin açılış saati 08.30-17.00
 Ön kayıtlar her yıl 15 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor.
 Pandemi koşulları nedeniyle 10-12 öğrenci olacak şekilde sınıf kapasiteleri düzenlendi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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