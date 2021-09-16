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GENÇ KADINLAR İÇİN YENİ BİR GELİŞİM PROGRAMI “HAYAT DOLU BULUŞMALAR” BAŞLIYOR

Ataşehir Belediyesi’nin, Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEV ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Hayat Dolu Buluşmalar” eğitim programı başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2021 Perşembe 12:34
GENÇ KADINLAR İÇİN YENİ BİR GELİŞİM PROGRAMI “HAYAT DOLU BULUŞMALAR” BAŞLIYOR
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Kadınların kendini geliştirmesini, hayata karşı daha bilinçli, etkili ve aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programına Ataşehir’de yaşayan 18-40 yaş arası kadınlar katılabilecek.

İki ay boyunca, haftada iki günü bir araya gelecek genç kadınların güçlü yanlarını keşfedecekleri programda, kişisel gelişim, bireysel sağlık-bakım, kadın emeği, eşit paylaşım, danışma, kararlara katılım, eğitime devam etme, sanat, teknoloji, medya gibi güncel konular üzerine eğitim verilecek.

Ataşehir Belediyesi Mustafa Kemal Ataevi ile Kayışdağı Ataevi’nde gerçekleştirilecek olan “Hayat Dolu Buluşmalar” programına son başvuru tarihi 25 Eylül 2021 Cumartesi günü.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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