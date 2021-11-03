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ÇOCUKLARINIZLA GÜÇLÜ İLETİŞİM KURMANIN ANAHTARI BU EĞİTİMDE

Anne olmak hazırlık gerektirir mi? Mükemmel annelik var mıdır? Eğer varsa nedir? Mutlu bir anne olabilmek ve çocuğunuzla sağlıklı iletişim kurmak için neler yapmalısınız? Bu soruların yanıtlarını birlikte bulmak isterseniz, Ataşehir Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle düzenlenen &quot;Anne Destek Programı” tam da sizin için başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Kasım 2021 Çarşamba 14:41
ÇOCUKLARINIZLA GÜÇLÜ İLETİŞİM KURMANIN ANAHTARI BU EĞİTİMDE
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Çocuklarıyla doğru iletişim kurmanın yollarını arayan, aralarındaki sevgi ve güven bağını
güçlendirmek isteyen, ortak kaygısı çocuklarıyla kurdukları ilişkileri geliştirmek olan tüm
Ataşehirli anneler bu eğitime katılabilir.
3-6 yaş arası çocuğu olan anneler; “Çocuk Gelişiminin Önemli Aşamaları”, “Çocuk ve En
Yakın Çevresi”, “Çocuk ve Anne Sağlığı” konuları hakkında eğitim alacak.
Toplamda 13 hafta sürecek ve haftada bir gün, iki buçuk saat şeklinde gerçekleşecek program
Ataşehir Belediyesi’nin Kayışdağı, İnönü, Mevlana ve Mustafa Kemal Ataevleri’nde
yapılacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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