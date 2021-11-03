ÇOCUKLARINIZLA GÜÇLÜ İLETİŞİM KURMANIN ANAHTARI BU EĞİTİMDE

Çocuklarıyla doğru iletişim kurmanın yollarını arayan, aralarındaki sevgi ve güven bağını

güçlendirmek isteyen, ortak kaygısı çocuklarıyla kurdukları ilişkileri geliştirmek olan tüm

Ataşehirli anneler bu eğitime katılabilir.

3-6 yaş arası çocuğu olan anneler; “Çocuk Gelişiminin Önemli Aşamaları”, “Çocuk ve En

Yakın Çevresi”, “Çocuk ve Anne Sağlığı” konuları hakkında eğitim alacak.

Toplamda 13 hafta sürecek ve haftada bir gün, iki buçuk saat şeklinde gerçekleşecek program

Ataşehir Belediyesi’nin Kayışdağı, İnönü, Mevlana ve Mustafa Kemal Ataevleri’nde

yapılacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)