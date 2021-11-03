ÇOCUKLARINIZLA GÜÇLÜ İLETİŞİM KURMANIN ANAHTARI BU EĞİTİMDE

Çocuklarıyla doğru iletişim kurmanın yollarını arayan, aralarındaki sevgi ve güven bağını
güçlendirmek isteyen, ortak kaygısı çocuklarıyla kurdukları ilişkileri geliştirmek olan tüm
Ataşehirli anneler bu eğitime katılabilir.
3-6 yaş arası çocuğu olan anneler; “Çocuk Gelişiminin Önemli Aşamaları”, “Çocuk ve En
Yakın Çevresi”, “Çocuk ve Anne Sağlığı” konuları hakkında eğitim alacak.
Toplamda 13 hafta sürecek ve haftada bir gün, iki buçuk saat şeklinde gerçekleşecek program
Ataşehir Belediyesi’nin Kayışdağı, İnönü, Mevlana ve Mustafa Kemal Ataevleri’nde
yapılacak.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)