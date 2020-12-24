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Çocuklar Yeni Arkadaşları Puki İle Her Hafta Bir Tiyatro İzleyecek

Ataşehir Belediyesi, pandemi döneminde zor günler geçiren çocuk tiyatrolarına destek verebilmek ve evdeki çocukların eğlenceli vakit geçirebilmelerine katkıda bulunmak için yeni bir projeye imza atıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2020 Perşembe 13:54
Çocuklar Yeni Arkadaşları Puki İle Her Hafta Bir Tiyatro İzleyecek
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Ataşehir Belediyesi’nin yeni projesiyle her hafta başka bir çocuk tiyatro topluluğu “Puki Parkta” isimli programa konuk olacak. “Puki” isimli kukla kahramanın eşlik edeceği tiyatro programlarında, çocuklar için anaokulu müfredatına uygun ve eğlendirirken öğreten oyunlar sahneye konulacak.

Bir parkın içinde kendi evinde yaşayan sevimli bir kukla olan Puki, her bölümde farklı bir çocuk tiyatro topluluğunu konuk edecek. Ataşehir Belediyesi’nin uzman pedagoglarının ve eğitimcilerinin desteği ile hazırlanan “Puki Parkta” programında; Puki, yeni arkadaşlarıyla oyun oynarken öğretecek ve çocukların yeni kahramanı olacak.

Programın yönetmen koltuğunda Ataşehir Belediyesi tiyatro yönetmenleri A. Ercan Tulunay ve Muharrem Uğurlu oturuyor. Sevimli kukla Puki’ye sesiyle Simge Beşiz Özkal can veriyor. Farklı disiplinlerden birçok uzmanı bir araya getiren proje ekibinde, uzman pedagog ve psikologların yanı sıra müzisyenler ve tiyatrocular da yer alıyor.

3-6 yaş anaokulu müfredatına uygun hazırlanmış konular çerçevesinde Puki her hafta farklı bir çocuk tiyatro grubundan konuğuyla çevresini keşfetmeye ve yeni şeyler öğrenmeye çalışacak. Her programın içeriği konuk olacak tiyatro grubu tarafından hazırlanacak. Böylelikle pandemi sürecinde zor günler geçiren çocuk tiyatrolarına da bütçesel anlamda bir destek sağlanmış olacak.

Ben kimim, benim bedensel özelliklerim nedir, renkler ve tonları, geometrik şekiller, kenar ve köşe kavramları, sağlıklı beslenme, konum bilgileri, boyutlar, temizlik kavramı gibi çeşitli konularda konuklarına sorular yöneltip oyunlar oynayarak sorularına cevap arayacak Puki’ye bu yolculuğunda eşlik etmek isteyenler her hafta Pazar sabahı saat 10.00’da “Youtube Ataşehir Kültür” kanalından Puki’yi izleyebilecekler.

Puki Parkta programının 27 Aralık Pazar günü gerçekleşecek ilk yayının konukları Tiyatro Pan ve Fabrika Sanat tiyatro grupları olacak.

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