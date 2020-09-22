Çocuklar Uzaktan Eğitime Uzak Kalmasın Diye..

“Çocuklarımız İçin Dayanışma Vakti” sloganıyla başlatılan kampanyayla her çocuk eşit eğitim hakkından yararlansın diye yeni veya kullanılabilir durumdaki tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar toplanarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Eğitimine katkı sağlamak için Türkiye çapında birçok kurum tarafından başlatılan sosyal sorumluluk kampanyalarına Ataşehir Belediyesi de dâhil oldu. Belediyeye gelen taleplerin önemli bölümünü karşılayan ancak her geçen gün artan talep karşısında sağduyulu vatandaşların desteğine ihtiyaç duyan Ataşehir Belediyesi, tablet veya bilgisayarsız hiçbir öğrencinin kalmaması için hazırladığı kampanyayı duyurdu.

Kampanya hakkında bilgi veren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ataşehir’de ihtiyaç sahibi çok sayıda aile ve çocuk var. Pandeminin başlamasından bu yana ihtiyaç sahiplerine düzenli destek vermeyi sürdürüyoruz. Uzaktan eğitim için çocuklarımıza bilgisayar ve tablet tedarik etmeye Ağustos ayında başladık. Ancak eğitim hakkına tüm çocuklarımızın eşit imkânlarda ulaşabilmesi için bir dayanışma kampanyası başlatmamız kaçınılmaz oldu. Eksikleri ivedilikle tamamlamak, komşular arası dayanışmayı güçlendirmek hem de farkındalık yaratmak amacıyla başlattığımız kampanyanın karşılık bulacağına inanıyorum” dedi.

Uzaktan eğitime desteklerinin sadece bilgisayar temini ile de sınırlı olmadığını söyleyen İlgezdi, şunları söyledi:

“Bu bilgisayarların kullanımı konusunda teknik ekiplerimiz destek veriyor. Bağışlanan ikinci el tablet ve bilgisayarlar kontrol edildikten sonra çocuklarla buluşturuluyor. Ayrıca ihtiyacı olan çocuklarımıza uzaktan ders desteği programımız da önümüzdeki günlerde başlıyor”.

Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, Ataşehir Belediyesi’nin 0216 570 50 00 numaralı çağrı merkezinden 1054 dâhili hattını arayarak iletişim bilgilerini verebilir. Bağışlanacak tablet ve bilgisayarlar vatandaşların adreslerinden belediye ekiplerince alınarak, ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere ulaştırılacak.