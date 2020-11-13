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“Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu” Altın Karınca'da Birinci Oldu

Ataşehir Belediyesi ve Almanya’nın Monheim am Rhein Belediyesi iş birliğiyle 2018 yılında kurulan “Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu” ödüle değer görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Kasım 2020 Cuma 10:20
“Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu” Altın Karınca'da Birinci Oldu
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Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlemiş olduğu “Altın Karınca 2020 Ödülleri” kapsamında “Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu” isimli proje, Kültür ve Sanat kategorisinde ödül aldı.

 

Altın Karınca 2020’ye üye belediyeler ve iştirakler tarafından toplam 381 proje katıldı. 10 Farklı kategoride gerçekleştirilen Atıl Karınca Ödüllerinde, Yönetişim ve Katılımcılık, Kentsel Planlama ve Altyapı,  Çevre ve Atık Yönetimi, Mimari ve Kentsel Tasarım,  Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Yerel Kalkınma, Ulaşım ve Hareketlilik,  Akıllı Şehir Uygulamaları, Afet Yönetimi alanlarında başarılı projeler katıldı.

 

Uygulamacılar, bilim adamları ve özel sektör temsilcilerinin önde gelen isimlerinden oluşan bir jürinin değerlendirdiği çalışmalarda başarılı belediyeler ödüllendirildi.

 

Ataşehir Belediyesi ve Monheim am Rhein Belediyesi’nin birlikte hayata geçirdiği “Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu” projesi; iki halkın gençlerini kaynaştırmak, sürdürebilir temasları sağlamak, kültürel ve sanatsal anlamda ortak çalışmaların yapılması ve desteklenmesine katkı sunması nedeniyle Altın Karınca - Belediyecilik ödülüne değer bulundu.

 

Aynı zamanda Türk ve Alman çocuk ve gençlerinin hem birbirleriyle kaynaşması, hem de oluşturulan ders programıyla iki kültürün buluşmasına katkı sunan bir farkındalık projesi olması nedeniyle de ödüllendirildi.

 

Ataşehir ve Monheim Belediyeleri’nin Ataşehir’de ortaklaşa hazırladıkları tasarım okulunda, 5-14 yaş aralığında çocuklara çağdaş bir eğitim imkânı sunuluyor. Tasarım Okulu’nda eğitimler Küçükbakkalköy Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi'nde yapılıyor.

 

Tasarım okulunda çocuklar için; 2 boyutlu animasyon,3D animasyon, stop motion, sine-drama, belgesel film, kurgu, elişi, fotoğrafçılık, çizgi roman, dergi tasarım, moda tasarımı, kumaştan origami, oyuncak yapımı, flipbook ile karakter tasarım atölyeleri düzenleniyor. Bu atölyelerden 2018-2019 yılları arasında 681 çocuk ve genç ücretsiz olarak faydandı. 

Her yıl Almanya ile Türkiye arasında kardeşleşmeyi, paylaşım ve kültürel değerleri çoğaltmak adına Ataşehirli çocuklar Monheim’da eğitim alırken, Alman çocuklar da Türkiye’ye geliyorlar.

 

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