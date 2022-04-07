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Ataşehir'de Direklerara sı Geleneksel Ramazan Eğlenceleri Başlıyor

Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi ruhunu yurttaşlara yaşatabilmek amacıyla iftar sonrası birbirinden güzel etkinliklerle Ataşehir’in mahallerine konuk oluyor. “Geçmiş Zaman Olur Ki” isimli programla, unutulmaya yüz tutmuş gelenekler Ataşehirlilere eski Ramazanları yeniden yaşatacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 15:45
Ataşehir'de Direklerara sı Geleneksel Ramazan Eğlenceleri Başlıyor
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Ataşehir Belediyesi; birlik, beraberlik ve paylaşımın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayında, Ataşehirlilere güzel ve unutulmaz bir Ramazan ayı yaşatmak için “Geçmiş Zaman

Olur Ki” isimli etkinlikleri düzenliyor.

 

29 Nisan’a kadar sürecek etkinliklerin ilki 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.15’te Örnek Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda başlayacak. Ramazan ayı boyunca Esatpaşa, Mevlana, Fetih, İnönü, Ferhatpaşa, Kayışdağı, Küçükbakkalköy, Yenisahra, Yenişehir, Aşık Veysel, İçerenköy, Atatürk, Yeni Çamlıca ve Barbaros mahallerinin park, sokak ve caddelerinde etkinlikler yapılacak. Ataşehir Belediyesi’nin iftar etkinlikleri her gün bir mahallede olmak üzere Ataşehir’in 15 ayrı mahallesinde yapılacak.

 

Programda ilk olarak Ramazan ayının vazgeçilmezi olan “Karanfil Faslı” müzik heyeti tarafından Türk Sanat Müziği’nin en güzel şarkıları seslendirilecek. Sonrasında Ramazanın olmazsa olmazı  “Meddah” oyunu ve geleneksel Türk Tiyatrosu’nun iki ünlü karakteri olan “Kavuklu ve Pişekâr”ın gösterileriyle izleyicilere nostaljik anlar yaşatılacak.

 

Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak usta sanatçılardan ilahi dinletileriyle program devam edecek. Yine fasıl heyetinin seslendireceği birbirinden güzel şarkılardan oluşan “Erkilet Faslı” ile Ramazan programı sona erecek.

 

Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, bereket, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Mahallelerimizde gerçekleşecek etkinliklerimize tüm yurttaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

 

 

2022 ATAŞEHİR BELEDİYESİ RAMAZAN EĞLENCE PROGRAMI

SIRA

TARİH

MAHALLE

YER

1

11 Nisan Pazartesi

Örnek

Kapalı Pazar Alanı

2

12 Nisan Salı

Esatpaşa

Papatya Parkı

3

13 Nisan Çarşamba

Mevlana

Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı

4

14 Nisan Perşembe

Fetih

Buhara Parkı

5

15 Nisan Cuma

İnönü

Sevgi Çiçeği Parkı (Muhtarlık Yanı)

6

16 Nisan Cumartesi

Ferhatpaşa

Necmettin Erbakan Parkı

7

17 Nisan Pazar

Kayışdağı

80. Yıl Cumhuriyet Parkı

8

20 Nisan Çarşamba

Küçükbakkalköy

Prestij Caddesi (Fevzipaşa Cad.)

9

21 Nisan Perşembe

Yenisahra

Yenisahra ATAMEM Önü (Aydemir Sk.)

10

22 Nisan Cuma

Yenişehir

Muhtarlık Yanı

11

23 Nisan Cumartesi

Aşık Veysel

3002. Cadde (Pazar Yolu)

12

24 Nisan Pazar

İçerenköy

Meskenler Parkı

13

25 Nisan Pazartesi

Atatürk

Amfili Park (Meriç Cad.)

14

28 Nisan Perşembe

Yeni Çamlıca

Paşalar Parkı (Reşitpaşa Cad.)

15

29 Nisan Cuma

Barbaros

Hekimoğlu Parkı (Tuzcuoğlu)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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