Ataşehir'de Direklerara sı Geleneksel Ramazan Eğlenceleri Başlıyor

Ataşehir Belediyesi; birlik, beraberlik ve paylaşımın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayında, Ataşehirlilere güzel ve unutulmaz bir Ramazan ayı yaşatmak için “Geçmiş Zaman

Olur Ki” isimli etkinlikleri düzenliyor.

29 Nisan’a kadar sürecek etkinliklerin ilki 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.15’te Örnek Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda başlayacak. Ramazan ayı boyunca Esatpaşa, Mevlana, Fetih, İnönü, Ferhatpaşa, Kayışdağı, Küçükbakkalköy, Yenisahra, Yenişehir, Aşık Veysel, İçerenköy, Atatürk, Yeni Çamlıca ve Barbaros mahallerinin park, sokak ve caddelerinde etkinlikler yapılacak. Ataşehir Belediyesi’nin iftar etkinlikleri her gün bir mahallede olmak üzere Ataşehir’in 15 ayrı mahallesinde yapılacak.

Programda ilk olarak Ramazan ayının vazgeçilmezi olan “Karanfil Faslı” müzik heyeti tarafından Türk Sanat Müziği’nin en güzel şarkıları seslendirilecek. Sonrasında Ramazanın olmazsa olmazı “Meddah” oyunu ve geleneksel Türk Tiyatrosu’nun iki ünlü karakteri olan “Kavuklu ve Pişekâr”ın gösterileriyle izleyicilere nostaljik anlar yaşatılacak.

Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak usta sanatçılardan ilahi dinletileriyle program devam edecek. Yine fasıl heyetinin seslendireceği birbirinden güzel şarkılardan oluşan “Erkilet Faslı” ile Ramazan programı sona erecek.

Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, bereket, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Mahallelerimizde gerçekleşecek etkinliklerimize tüm yurttaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

2022 ATAŞEHİR BELEDİYESİ RAMAZAN EĞLENCE PROGRAMI SIRA TARİH MAHALLE YER 1 11 Nisan Pazartesi Örnek Kapalı Pazar Alanı 2 12 Nisan Salı Esatpaşa Papatya Parkı 3 13 Nisan Çarşamba Mevlana Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı 4 14 Nisan Perşembe Fetih Buhara Parkı 5 15 Nisan Cuma İnönü Sevgi Çiçeği Parkı (Muhtarlık Yanı) 6 16 Nisan Cumartesi Ferhatpaşa Necmettin Erbakan Parkı 7 17 Nisan Pazar Kayışdağı 80. Yıl Cumhuriyet Parkı 8 20 Nisan Çarşamba Küçükbakkalköy Prestij Caddesi (Fevzipaşa Cad.) 9 21 Nisan Perşembe Yenisahra Yenisahra ATAMEM Önü (Aydemir Sk.) 10 22 Nisan Cuma Yenişehir Muhtarlık Yanı 11 23 Nisan Cumartesi Aşık Veysel 3002. Cadde (Pazar Yolu) 12 24 Nisan Pazar İçerenköy Meskenler Parkı 13 25 Nisan Pazartesi Atatürk Amfili Park (Meriç Cad.) 14 28 Nisan Perşembe Yeni Çamlıca Paşalar Parkı (Reşitpaşa Cad.) 15 29 Nisan Cuma Barbaros Hekimoğlu Parkı (Tuzcuoğlu)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)