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Ataşehir'de 25 Gecekondu Sahibi Daha Yeni Yuvalarına Kavuştu

Emekevler bölgesi ve Barbaros Mahallesi’nde sosyal donatı alanında bulunan gecekondu sahiplerine daire tahsisleri noter huzurunda çekilişle yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Kasım 2020 Cuma 13:31
Ataşehir'de 25 Gecekondu Sahibi Daha Yeni Yuvalarına Kavuştu
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Sekizincisi yapılan Emekevler Atapark Konutları kura çekilişiyle Ataşehir’de kentsel dönüşüm kapsamında 25 aile daha yeni yuvalarına kavuştu.   

Ataşehir Belediye Başkanlığı 7. kat Konferans Salonu'nda Covid -19 tedbirleriyle yapılan çekilişte; 25 hak sahibi yeni evlerinin kat ve daire numaralarını kendi çektikleri kurayla belirlediler. 

Ataşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında düzenlenen protokoller kapsamında alınan Belediye Meclis kararı neticesinde; uygulama imar planlarında yolda, yeşil alanda, kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda kalan gecekondu hak sahipleri yeni evlerine kavuştu.

Kura çekilişine hak sahipleri ve aileleriyle birlikte Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan ile Emlak ve İstimlak Müdürü Olcay Akdoğan katıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeni evlerinin hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Hak sahipleri, Atatürk Mahallesi Emekevler Bölgesi’nde 3374 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edilen yapılardan oturabilir durumda daire sahibi oldular.

Her bir gecekondu hak sahibine, kura sonucu çıkan bağımsız bölümler için bir “Konut Tahsis Belgesi” verildi. Konut Tahsis Belgeleri; gecekondu hak sahiplerine verilecek kat mülkiyeti tapusuna esas teşkil edecek.

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