  98 Yıldır Dinmeyen Coşkuyla Onbinler Ataşehir’de Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP PM üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, muhtarlar, STK temsilcileri ve on binlerce yurttaş ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle hep birlikte büyük Cumhuriyet Yürüyüşüne eşlik ettiler.

Yurttaşlar, fener alayı yürüyüşünün ardından bitiş noktası olan Cumhuriyet Meydanı’nda sevilen pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık’ın konserine katıldılar.

“Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır”

Alanı dolduran binlerce vatandaşa seslenen Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, “Değerli Ataşehirliler, bugün burada, sizlerle birlikte Cumhuriyetimizin 98’inci yılını kutluyor olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimize bağlığımızı daha gür bir sesle buradan haykırıyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Sevgili Ataşehirliler, Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 98 yıl önce bugün yakılan meşaledir. Cumhuriyet bizlere, ayağında yırtık çarığı, yüreğinde ise bitmek tükenmek bilmeyen vatan sevgisiyle cephede canını ortaya koyanların en kıymetli emanetidir. Cumhuriyet; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde bağımsızlık mücadelesinden galip çıkan halkımızın, dedelerimizin, nenelerimizin en büyük zaferidir. Karanlığa karşı aydınlığın, kötülüğe karşı iyiliğin, köleliğe karşı başkaldırının simgesidir. Cumhuriyet; bağımsızlığından ödün vermeyen, dayatmalara boyun eğmeyen, egemenliğine sahip çıkan Anadolu halkının umududur” dedi.

“Cumhuriyet benim Cumhuriyet bizim, Cumhuriyet hepimizin”

“Cumhuriyetin evlatları olarak üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yaparak, çocuklarımızın aydınlık yarınları için, yılgınlığa düşmeden, umutsuzluğa kapılmadan, mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen Battal İlgezdi konuşmasına şöyle devam etti: “Gözü yaşlı anaların, bir kuru ekmekle cephede savaşanların, bağımsızlık uğruna can verenlerin mirası Cumhuriyet benim Cumhuriyet bizim, Cumhuriyet hepimizin. Cumhuriyetin evlatları olarak üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yaparak, çocuklarımızın aydınlık yarınları için, yılgınlığa düşmeden, umutsuzluğa kapılmadan, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ışığında Cumhuriyetin en değerli evlatları olan sizlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu olan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet coşkumuza ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Ataşehirliler Zeynep Bastık ile coştu

Başkan İlgezdi’nin konuşmasının ardından sahneyi sanatçı Zeynep Bastık aldı. Ataşehir Belediyesi’nin 10 gün boyunca gerçekleştirdiği Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri unutulmaz bir konserle taçlandırıldı.

Sevilen pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık en çok dinlenen şarkılarını Cumhuriyet’in 98. yılında dinleyicileriyle paylaştı. Sahne performansıyla göz dolduran Zeynep Bastık, sevilen şarkılarıyla yurttaşları coşturdu.

Yaklaşık 2 saat süren konserde birçok şarkısını alandaki dinleyicileriyle birlikte söyleyen Zeynep Bastık’a binlerce vatandaş eşlik etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)