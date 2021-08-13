Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

858 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden,

2.620 araç sürücüsüne hız ihlalinden,

2.899 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,

556 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,

2.141 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,

11.183 araç sürücüsüne yasak parktan,

86 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan,

53 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırının aşılmasından,

768 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,

208 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan,

190 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan,

420 araç sürücüsüne makas atmaktan,

2.063 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan,

190 araç sürücüsüne drift yapmaktan,

102 araç sürücüsüne abartı egzozdan,

142 araç sürücüsüne yayaların geçişine öncelik vermemekten,

15.438 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 39.917 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca ilimizde; 3 ölümlü, 359 yaralanmalı, 473 maddi hasarlı olmak üzere toplam 835 trafik kazasına müdahale edilmiş olup, bu kazalarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 470 vatandaşımız yaralanmıştır. Yapılan 2 adet uyuşturucu denetiminde, 1 adet pozitif sonuç alınmıştır.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Alıntıdır.