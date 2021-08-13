Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

- 858 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden,
- 2.620 araç sürücüsüne hız ihlalinden,
- 2.899 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,
- 556 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,
- 2.141 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,
- 11.183 araç sürücüsüne yasak parktan,
- 86 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan,
- 53 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırının aşılmasından,
- 768 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,
- 208 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan,
- 190 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan,
- 420 araç sürücüsüne makas atmaktan,
- 2.063 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan,
- 190 araç sürücüsüne drift yapmaktan,
- 102 araç sürücüsüne abartı egzozdan,
- 142 araç sürücüsüne yayaların geçişine öncelik vermemekten,
- 15.438 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 39.917 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır.
Ayrıca ilimizde; 3 ölümlü, 359 yaralanmalı, 473 maddi hasarlı olmak üzere toplam 835 trafik kazasına müdahale edilmiş olup, bu kazalarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 470 vatandaşımız yaralanmıştır. Yapılan 2 adet uyuşturucu denetiminde, 1 adet pozitif sonuç alınmıştır.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Alıntıdır.