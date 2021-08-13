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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 2 - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan trafik denetlemelerinde;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ağustos 2021 Cuma 11:54
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
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  • 858 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden,
  • 2.620 araç sürücüsüne hız ihlalinden,
  • 2.899 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,
  • 556 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,
  • 2.141 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,
  • 11.183 araç sürücüsüne yasak parktan,
  • 86 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan,
  • 53 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırının aşılmasından,
  • 768 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,
  • 208 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan,
  • 190 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan,
  • 420 araç sürücüsüne makas atmaktan,
  • 2.063 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan,
  • 190 araç sürücüsüne drift yapmaktan,
  • 102 araç sürücüsüne abartı egzozdan,
  • 142 araç sürücüsüne yayaların geçişine öncelik vermemekten,
  • 15.438 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 39.917 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca ilimizde; 3 ölümlü, 359 yaralanmalı, 473 maddi hasarlı olmak üzere toplam 835 trafik kazasına müdahale edilmiş olup, bu kazalarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 470 vatandaşımız yaralanmıştır. Yapılan 2 adet uyuşturucu denetiminde, 1 adet pozitif sonuç alınmıştır.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Alıntıdır.

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