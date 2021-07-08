Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü - Basın Duyurusu

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün ilimizdeki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY soruşturmaları/kovuşturmaları kapsamında FİRAR durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik ilimiz dahilinde “örgüt içinde saklanma evleri Gaybubet evi” olarak tabir edilen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen (23) farklı adrese 07.07.2021 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış farklı soruşturmalarda aranması olan 19 şahıs yakalanmıştır. Firar olan 4 şahıs hakkında yakalama çalışmalarımız devam etmektedir. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyu

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