Kış Çalışmalarımız 7/24 Aralıksız Sürdü

Arnavutköy Belediyesi yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda biriken karları kaldırmak için aralıksız çalıştı. Beklenen kar yağışı öncesinde ve yağış süresince kar küreme, tuzlama, kurtarma ve temizlik hizmetlerini vermek üzere belediye ekipleri 24 saat esasına göre görev yaptı. 38 mahallede 4.500 cadde ve sokakta 600 kişiden oluşan 28 ekip, 140 iş makinası ve araçla birlikte çalışmalarını yürüttü.

Afet Koordinasyon Merkezinde çalışmaları yakından takip eden belediye başkanı A. Haşim BALTACI kış çalışmalarında faaliyet gösteren tüm birimlere ilgili talimatlarda bulunarak çalışmaları bizzat yönetti. 45 ayrı noktada bulunan canlı kameralarla ilçe genelinde kar yoğunluğu anlık olarak takip edildi. Çağrı merkezi vatandaşlardan gelen 2113 çağrıya karşılık verdi. Bu çağrılar doğrultusunda saha ekipleri yönlendirilerek oluşan olumsuzlukların çözülmesi sağlandı.