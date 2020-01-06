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Zeytinburnu’nun Turizm Değerleri Gün Yüzüne Çıkıyor

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ve 12 Zeytinburnu sevdalısı arkadaşının 2016 yılında kurduğu Geleceğim Zeytinburnu Platformu’nun üzerinde durduğu ilçedeki tarihi mekanların ve ebedi şahsiyetlerin yerli ve yabanı turizme tanıtmak için ciddi bir çabanın içindeydi. Zeytinburnu Belediyesi bu çabalara seyirci kalmayarak ilçenin tarihi, turistik ve doğal coğrafik değerlerini yerli ve yabancı turizme kazandırmak için turist rehberlerine 5 günlük özel bir eğitim programı düzenledi

Zeytinburnu’nun Turizm Değerleri Gün Yüzüne Çıkıyor

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ve 12 Zeytinburnu sevdalısı arkadaşının 2016 yılında kurduğu Geleceğim Zeytinburnu Platformu’nun üzerinde durduğu ilçedeki tarihi mekanların ve ebedi şahsiyetlerin yerli ve yabanı turizme tanıtmak için ciddi bir çabanın içindeydi. Zeytinburnu Belediyesi bu çabalara seyirci kalmayarak ilçenin tarihi, turistik ve doğal coğrafik değerlerini yerli ve yabancı turizme kazandırmak için turist rehberlerine 5 günlük özel bir eğitim programı düzenledi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ocak 2020 Pazartesi 16:39
Zeytinburnu’nun Turizm Değerleri Gün Yüzüne Çıkıyor

Zeytinburnu değişecek ve gelişecek…

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Rehber Odası iş birliği ile İstanbul’da faal olarak turist rehberliği hizmeti veren 50 rehbere Zeytinburnu için kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. 5 gün sürecek ‘Zeytinburnu Eğitim Programı’ kapsamında; ilçenin tarihi, turistik, doğal, coğrafik değerlerini turizme kazandırmak, turizm hareketliliğini arttırmak ve Zeytinburnu’ndaki ziyaret yerlerini yerli ve yabancı turizm tüketicilerine doğru şekilde tanıtmak için rehberlere ışık tutacak önemli bilgiler verildi. Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim etkinliğine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İstanbul Rehberler Odası Başkanı Dr. Sedat Bornovalı da katıldı.

BAŞKAN ARISOY; “İSTANBUL’UN KÜLTÜR TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Zeytinburnu’nun kültürel zenginliklerinin korunması ve ortaya çıkarılması konusunda son 20 yılda çok önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, özellikle tarihi surlara paralel uzanan ‘Kültür Vadisi’ projesinin İstanbul turizmi açısından önemli bir değer oluşturduğuna dikkat çekti. 20 yılda Zeytinburnu’nda 25’e yakın eserin restore edildiğini anlatan Başkan Arısoy; “2,5 yıla yakın bir süre bu ülkenin turizmine hizmet etmiş bir Zeytinburnulu olarak, içlemimiz kültür turizmi için çok elverişli bir noktaya geldiğini gururla söyleyebilirim.

Bizler Zeytinburnu’nun bir kültür destinasyonu olabilecek değerleri taşıdığını düşünüyoruz. İlçe sınırlarımız içerisinde çok sayıda değerli kültür varlıklarımız mevcut. Osmanlı döneminden bu yana gelen, öncesine uzanan gayrimüslimlere yönelik tarihi yapılarımız var.

Balıklı Rum Hastanesi, Balıklı Rum Ayazması, Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi, Merkez Efendi ve Seyyid Nizam gibi tarihi değerleri ilçemiz sınırları içerisinde yaşatıyoruz. Gastronomik unsurlarımız da çok önemli. İstanbul’un başka bölgelerinde tadamayacağınız özel lezzetlerimiz var.

İlçemizi İstanbul’un kültür turizmine efektif bir şekilde kazandırmak konusunda çok istekliyiz. Bütün bunların bir anda olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk iş olarak bu tarihi yapıların kapsamlı tanıtım tabelalarını astık.

Detaylı tanıtım içeren internet siteleri hazırlanıyor. İstanbul’un kültür turizmi pastasından Zeytinburnu’nun da önemli bir dilim alacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Hüseyin Çetiner İstanbul Turizm Rehberleri Odası üyelerine 5 gün boyunca İstanbul’un dünyaya açılan yüzü olan Turist rehberlerine Zeytinburnu ilçemizdeki tarihi mekanların ve 1453 den bu yana gömüye açık olan mezarlıklarımızda medfun bulunan ebedi şahsiyetlerimizin yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak olması beni çok ama çok memnun etmiştir. Bir kültür ve sanat insanı olan Belediye bakanımız Ömer Arısoy ve İstanbul Rehberler Odası Başkanı Dr. Sedat Bornovalı’ye ilçemiz adına teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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