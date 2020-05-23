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Zeytinburnu’nda Pandemi Usulü ‘Bayram’ Hazırlıkları
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Zeytinburnu’nda Pandemi Usulü ‘Bayram’ Hazırlıkları

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl çok farklı bir bayrama hazırlanan Zeytinburnu Belediyesi, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen temiz, sağlıklı ve güvenli bir Zeytinburnu için gerekli olan tüm önlemleri aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:16
Zeytinburnu’nda Pandemi Usulü ‘Bayram’ Hazırlıkları
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Yaklaşık 3 aydır Koronavirüs salgınına karşı tüm imkânlarını seferber eden Zeytinburnu Belediyesi, her ne kadar vatandaşa sokağa çıkma yasağı gelmiş olsa da bayram tatili süresince tedbirleri elden bırakmıyor. Bugüne kadar ilçedeki tüm kamu kurumlarını dezenfekte edip, sokakları 5’inci kez yıkayan Zeytinburnu Belediyesi, ilçe sakinlerini de 500 bin adet ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

5 BİN 215 SOKAK YIKANDI, 12 BİN 264 KONTEYNIR DEZENFEKTE EDİLDİ
 

Zeytinburnu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde bulunan tüm sokakların 5’inci tur yıkanmasının ve dezenfektasyonunun tamamlandığı, bu rakamın toplamda 5 bin 215 sokağa tekabül ettiği bildirildi. İlçe sokaklarında bulunan 1.441 adet çöp konteynırı özel ilaçlama yöntemiyle dezenfekte edildi. Konteynırların temizliği konusunda 10’uncu turu tamamlayan belediye çalışanları, bugüne kadar toplamda 12 bin 264 adet çöp konteynırını dezenfekte etmiş oldu. Bayram öncesinde ilçe genelinde bulunan 44 okul ve 45 ibadethanenin de detaylı iç temizlikleri yapıldı. Hastanelerin de dış alanlarının yıkaması ve temizliği yapıldı. Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre; bayram öncesinde ilçe genelindeki tüm ibadethaneler, okullar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, toplu taşıma araçları, muhtarlıklar, parklar, eczaneler, fırınlar, berberler, hatlı minibüsler, taksi durakları, kamu binaları olmak üzere toplamda 600’e yakın farklı lokasyonun ilaçlama ve dezenfektasyon işlemleri tamamlandı.
 

17 BİN 500 AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI
 

Ramazan boyunca sokak iftarları yerine 17 bin 500 adet gıda yardım kolisi dağıtımı ve Zeytinburnu Aşevi vasıtasıyla her gün 156 eve sıcak yemek servisi gerçekleştiren Zeytinburnu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine her gün 1.000 kâse sıcak çorba ikramını da unutmadı. Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri bayram süresince de, ihtiyaç sahiplerine gıda yardım paketi dağıtımı ve evlere sıcak yemek servisinin gerçekleşeceği bilgisini verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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