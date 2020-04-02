‘Zeytinburnu’ ‘Korona’ ile Mücadele Konusunda Hız Kesmiyor

Koronavirüs’le mücadele konusunda sıkı tedbirler alan Zeytinburnu Belediyesi, tüm imkânlarını Zeytinburnu sokaklarına seferber etmiş durumda. İlçede, özellikle dezenfekte ve temizlik konusunda 7/24 süren hummalı bir çalışma söz konusu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ilçede bugüne kadar; 1.043 sokak, 1.128 çöp konteynırı, 5 hastane yolu ve çevresi, 102 adet eczane, 78 ibadethane, 44 okul, 81 kamu binası, 17 Aile Sağlığı Merkezi, 32, fırın, 27 adet park, 13 taksi durağı, Zeytinburnu sınırları içerisinde hizmet veren 149 adet hatlı minibüs ve 234 kamu aracı, yıkanarak dezefenkte edildi. Tüm kamu binalarına el dezenfektanı cihazları yerleştirildi. Bu süreçte sokak hayvanlarının da bakımını ihmal etmeyen Zeytinburnu Belediyesi, ilçe genelinde kurulu olan 32 mama istasyonunun haftada 3 gün kontrollerini yaparak, mama ve su tedariki sağlıyor.

EVDEN ÇIKAMAYAN 6 BİN VATANDAŞA ALIŞVERİŞ HİZMETİ

Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra ilçedeki sosyal yaşamın da aksamaması için gayret gösteren Zeytinburnu Belediyesi, Halka İlişkiler Birimi vasıtasıyla ilçede yalnız yaşayan ve dışarı çıkamayan 6 bin 65 yaş üstü vatandaşın alışveriş hizmetlerine yardımcı olurken, 289 adet dezenfekte seti dağıtıldı ve ziyaret edilen tüm evler belediye ilaçlama ekipleri tarafında dezenfekte edildi. Zeytinburnu Aşevi her gün 1.500 kişiye çorba dağıtırken, 258 kişinin evine sıcak yemek servisi yaptı ve 1.014 adet gıda kolisi dağıttı.

ETİKETLER DENETLENİYOR

Virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen zihniyete de göz açtırmamaya kararlı olan Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri, düzenli aralıklarla ilçede bulunan 85 adet eczane, 9 adet medikal satış dükkânı ve tüm marketlerde fiyat etiketi denetlemesi yapıyor. Zeytinburnu semt pazarlarını da ziyaret eden ekipler, sadece gıda ve temizlik ekipmanlarının satışına müsaade ediyor. Pazar tezgâhları ve insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması hususunda sık sık hatırlatmalar yapılırken, pazarın giriş ve çıkış noktalarına kurulan dezenfekte stantlarında el hijyeni kurallarına uyulması çağrısı yapılıyor. İlçenin 3 ana giriş noktasında her gün saat 10.00 - 11.00, 14.00 - 15.00, 18.00 - 19.00 saatleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek olarak toplu taşıma araçlarında toplumsal mesafe ve ateş ölçümü yapılarak vatandaşların alması gereken tedbirler hakkında bilgiler veriliyor.

BAŞKAN ARISOY; “BU ZOR GÜNLERİ EL BİRLİĞİYLE ATLATACAĞIZ”

Zeytinburnu Belediyesi’nin temizlik ve hijyen konusundaki hassasiyetinin yıllar öncesine dayandığını, ilçedeki ibadethanelerin, sokakların ve umumi tuvaletlerinin temizliğinin normal şartlarda da belediye tarafından yapıldığına dikkat çeken Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; “Biz de göreve geldiğimizden bu yana okulların periyodik temizliklerini belediye olarak üstlendik. Elbette virüs ve salgın tehdidinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bütün bu çalışmaları daha yoğun bir şekilde yapmaya başladık.” dedi.

Bu zorlu süreçte herkesin elini taşın altına koyması, sorumlu davranması gerektiğine işaret eden Başkan Arısoy, şöyle konuştu; “Alınması gereken tedbirler son derece basit ve açık. Sadece kendimize değil, sevdiklerimize, yaşadığımız şehre, topluma karşı sorumluluğumuz var. Kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Önümüzdeki günler çok önemli. Milletimizin kardeşlik ve birlik içinde üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. İnşallah bu zor günleri el birliğiyle, olabilecek en iyi şekilde atlatacağız.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)