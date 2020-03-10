Tuncer:Zeytinburnu’nun İlk Özel Sektör Kentsel Dönüşüm Projesi Olmaktan Mutluyuz…

Fikret Tuncer Deprem Allah’tan Geliyor Ama sağlıklı Bina yapmak bizim elimizde

Fikret Tuncer Deprem kuşağında yer alan İstanbul’da merkezi hükümet, Büyükşehir ve İlçe belediyeleri deprem’e dayanıklı konutların yapılması adına elini taşın altına koymalı dedi.

Devlet teşvik veriyor ama yetersiz yetersiz

Devlet eski bina sahipleri bir araya gelip büyük metrekareli yerler oluştursunlar gerekçesi ile 1.000m2 ve üstü toplayan’a %25 ,2.000 M2 ve üstü toplayana % 30 ve 3.000 M2 üstü toplayana da % 35 ekstradan artış veriyor.

Zeytinburnu için en sağlıklı kentsel dönüşüm modeli ada bazlıdır

Meclis üyesi Fikret Tuncer konuşmasının devamında şunları söyledi:”Eski bina sahipleri tabut hükmünde olan eski binalarının yan komşuları ile bir araya gelerek en az 3.000M2 lik arsayı bir araya getirip müteahhit arayışına girsinler. Üç beş metre fazla dairemiz olsun diyerek canlarını ve mallarını tehlikeye atmasınlar.

Liva Projemizi 2.500 M2 lik arsa üzerinde tek blok halinde 13 katlı olarak yapıyoruz.Bu projemiz içinde otopark, sosyal donatıların hepsi mevcut.

Oysa Bizden önce burada 14 tane ayrı yer vardı otopark ve sosyal donatı alanı yoktu.

İlkbakışta bakanlar binamızı yüksek bulabilir ama 2.500 M2 lik arsaya 22.500 M2 inşaat yapmak çok değil dedi.

Tuncer Yeni yerleşim alanları için Yatay Mimari ile konut yapmaya sıcak baktığını, ancak Zeytinburnu gibi eski yapıların ve bitişik nizam binaların olduğu yerlerde yatay değil dikey yapıların yapılması ile sorun çözülür dedi.

Bunun içinde Zeytinburnu Kentsel dönüşümü en sağlıklı bir şekilde ada bazlı olur dedi.

LİVZA ZEYTİNBURNU GENEL ÖZELLİKLERİ

İstanbul’un merkezi ve ulaşım üssü olan Zeytinburnu ilçesinde 104 adet konut, 8 adet mağazası, 800m2 sosyal tesis alanı ve her daireye otopark imkanı ile toplamda 19 kat ile yükselen LİVZA, Yeni ‘’Millet Bahçesi ve Metro’’ projesinin yanıbaşında yer almaktadır.Projenin teslim tarihi ise 2020 ilk çeyreği olarak planlanmaktadır.

SOSYAL TESİS ALANI AYRICALIKLARI

Ailenizin tüm fertleri için özel olarak tasarlanmış iki farklı Sosyal Tesis Alanı ve Peyzaj Alanı ile çeşitli imkanlar sunuyor. Bay/Bayan kullanımlı Tesis; Türk Hamamı, Sauna, Fin Hamamı, Fitness Salonu ve Çocuk Oyun Odası Ortak Kullanımlı Tesis; Mini Futbol Sahası, Kapalı Çocuk Parkı, Çok Amaçlı Salon, Eğlence Odası (Play Station, Masa Tenisi, Langırt v.s), Bay/Bayan Mescit ve Şadırvan



MERKEZİ LOKASYON

Sahil yolu, Metrobüs, Marmaray İstasyonu 5dk

Avrasya Tüneli 7dk

Yenikapı İdo 5dk

Veliefendi Hipodromu, Marmara Forum Avm 3dk

Metro, 15 Temmuz Meydanı 150m

Olivium Avm 500m

Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi 5dk

Biruni Üniversitesi Hastanesi 5dk

Yeniyüzyıl Üniversitesi 12dk

ÖDEME SEÇENEKLERİ ve KOLAYLARI

Livza Zeytinburnu ödeme Planına göre 5 farklı ödeme seçeneği sunuyor. Ayrıca tamamı peşin alımlarda ise özel indirim imkanı sunuyor;

Firma Bünyesi’nde ‘’18 AY O FAİZ’’ kişiye özel esnek taksitli ödeme imkanı ,

Livza’nın Anlaşmalı Bankası ile ‘’120 AY %0,99 ORAN’’ ile ara ödemesiz taksitle ödeme imkanı,

Livza’nın Anlaşmalı Bankası ile ‘’60 AY VADE FARKSIZ’’ taksitle ödeme imkanı sunmaktadır.

SATIŞ OFİSİ

Veliefendi Mah, Semiha Şakir Caddesi , 74.sokak, Zeytinburnu/İSTANBUL AHMET DELİBAŞ (Satış Danışmanı) – 0212 416 00 60 / 0544 445 48 92

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)