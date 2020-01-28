Mustafa Seçilmiş Hakka Yürüdü

Zeytinburnu Eski Kaymakamı Ufuk Seçilmişin Babası Mustafa Seçilmiş (89) Hakka yürüdü. Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Dutluk Camisinde bugün (28 Ocak 2020) öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının akabinde Arnavutköy'de ki mezarlıkta toprağa verildi. Gerek kaymakamlık yaptığı dönemde gerekse de şu an Zeytinburnu halkı tarafından çok sevilen Ufuk Seçilmiş'i acılı gününde dostları yalnız bırakmadı.