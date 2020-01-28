Mustafa Seçilmiş Hakka Yürüdü

Mekanı Cennet olsun ...
Merhum Mustafa Seçişmiş' i (89) son yolculuğunda Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Zeytinburnu Malatyalılar dernek başkanı Suat Sarıkaya, Dutluk Camisi dernek başkanı Ayhan Özdemir, Zeytinburnu Tekstil Sanayicileri İş adaları (ZETSİAD) Dernek başkanı Mustafa Sartık, Avrasya Hastanesi Genel Koordinatörür Eğitimci İbrahim Urlu,Gökalp mahalle muhtarı Celal Ertuğrul, Merkezefendi Mahalle Muhtarı Cüneyt Çukur, Seyitnizam Mahalle Muhtarı Ömer Algül,Eski 5 Telsiz Mahalle Muhtarı Adem Yavuz, Sosyal Yardım Vakfı Müdürü Kıymet Toker, Ak Parti Seyitnizam mahalle başkanı Cengiz Kaçar,İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda camii cemaati Merhum Mustafa Seçilmiş' i son yolculuğunda i yalnız bırakmadı.
Kılınan cenaze namazından sonra merhum Arnavutköy'de ki mezarlıkta toprağa verildi. Merhum'a Allah'tan rahmet eski Zeytinburnu Kaymakamımız Ufuk Seçilmiş' e sabırlar dileriz.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)