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‘Millet Bahçesi’ İçin Yıkım Başladı

Zeytinburnu’nun tam merkezinde yer alacak olan 55 bin metrekarelik dev ‘Millet Bahçesi’ için Askeri Lojmanlar’ın yıkım çalışmaları başladı.

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10 Mart 2020 Salı 14:53
‘Millet Bahçesi’ İçin Yıkım Başladı
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Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin inşa edileceği alan üzerinde bulunan Askeri Lojmanlar’ın yıkım çalışmaları başladı. 3 ay içerisinde yıkımı tamamlanacak olan Askeri Lojmanlar’ın içerisinde, 48 blok, 520 lojmanın yanı sıra, misafirhane, gazino, düğün salonu gibi diğer hizmet binaları bulunuyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan yıkımın hemen ardından inşasına başlanacak olan 55 bin metrekarelik Millet Bahçesi, sadece Zeytinburnu’na değil, çevre ilçelere de İstanbul’un en özgün yeşil alanlarından birini sunmayı amaçlıyor. Zeytinburnu’nun tam ortasına konumlandırılacak olan Millet Bahçesi’ne, ilçenin her noktasından yürüme mesafesinde rahatlıkla ulaşılabilecek. Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde; Yansıma havuzu, şelale, koşu ve yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, Türk bahçesi, çeşme, çiçek tarhları, ahşap gazebo, ahşap pergola, meyve bahçeleri, çocuk oyun alanı, çocuk oyun köyü, engelsiz oyun alanları, kafeterya, yaşlılar için engelsiz alan, kelebek, ses, koku, renk bahçeleri, tıbbı aromatik bitki bahçesi, açık hava sergi platformu ve çok amaçlı etkinlik alanları yer alacak. 

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

BAŞKAN ARISOY; “AĞAÇLAR YIKIMDAN ZARAR GÖRMEYECEK”

48 binadan oluşan 520 lojmanlık alanın yıkımı esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu için çok güzel ve önemli bir başlangıç için buradayız. Süreci 2014 yılında başlayan, Zeytinburnu’nun tam kalbinde, merkezinde yapılacak olan Millet Bahçesi için askeri lojmanların yıkımına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Yıkım çalışmaları boyunca burada mevcut bulunan tüm ağaçları koruyarak, 3 ay içerisinde etrafta gördüğünüz 48 bloktan oluşan binaları yıkacağız. Yerine 55 bin metrekare büyüklüğünde Millet Bahçesi kazandıracağız. Bildiğiniz üzere Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı. Şu anda sözleşme süreçleri devam ediyor. Burada gördüğünüz tüm ağaçların rölövesi işlenecek, yıkımı buradaki ağaçları koruyarak gerçekleştireceğiz. O bakımdan yıkım süreci normalden biraz daha uzun sürecek. En geç 3 ay içerisinde yıkımın tamamlanmasını öngörüyoruz. Yıkımın hemen ardından Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi himayesinde Millet Bahçesi inşaatına başlayacağız. Zeytinburnu’nun tam kalbine yeni bir yeşil alan kazandıracağız.” dedi.

MİLLET BAHÇESİ’NE KOMŞU PROJELER

Askeri lojmanların yıkımı ile boşalacak yaklaşık 55.000 m2’lik alana Millet Bahçesi’nin yanı sıra; ilçenin merkezine konumlanacak 2 bin kişilik Millet Camii, 330 kişilik taziye salonu, kitap satış yeri, kütüphane, kıraathane, askerlik şubesi, itfaiye ve emniyet yapıları da inşa edilecek. Öte yandan; Millet Bahçesi’ne komşu olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından bir Kongre Merkezi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm sürecinde kullanılmak üzere rezerv konut inşa edilecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 10.03.2020 14:57
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