GZP,Tarihi Mekanların ve Ebedi Şahsiyetlerin Bilinmesi İçin Çalışıyor...

Kendisini Zeytinburnu'na vakfeden ADAM Hüseyin Çetiner şunları söyledi :

Öncelikle 2016 Yılında beraber yola çıktığımız ve daha sonra aramıza katılan ancak daha sonra işleri nedeni ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan arkadaşlarımız gönülleri ve duaları ile hep yanımızda oldukları için hepsine teşekkür ederim.

İnsanların doğup büyüdükleri ve yaşamalarını devam ettirdikleri yerlere karş borçları vardır.

Bir birey olarak 1972 yılında doğduğum Malatya iline karşı borcumu henüz 21 yaşında iken yazdığım Malatya Kitabı ile ödedim.

1988 yılında geldiğim Zeytinburnu ilçesine karşı borcumun bir kısmını ödemek üzere 2005 yılında Zeytinburnu ilçesi ile alakalı araştırmalar yaparak “Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde ZEYTİNBURNU” isimli eseri yazdım.

Bu eserimi kendi imkanlarım ile 2008 yılında basımını yaparak Zeytinburnu ile alakalı bilgi sahibi olmak üzeteyenlerin istifadesine sundum.

İlçe ile alakalı borcumu ödemek için bu kitabın yeterli olmadığını düşündüğüm için bu seferde 2016 yılıda 12 arkadaşım ile beraber Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) nu kurarak ilçede bulunan tarihi mekanlarımızı ve İstanbul'un fethinden bu yana gömüye açık olan ilçedeki birçok mezarlıkta ebedi istrahatine çekilen önemli kişilerin yerli ve yabancı turistlere tanıtılması adına ciddi işlere imza atık ve atacağız.

Bu çalışmaların yapılmasına katkı sunan yönetm Kurulu üyelerimiz, Onur Dolar,Nuşen Örnek,Tülay Gençtürk,Nadiye Polat,Suat Sarıkaya,Nail Arıbuğa,Osman Kumandan,Ali Ekber Şenkal,Sevim Akbay,Arzu Sidal, Zeki Karagözlü'ye katkıları için teşekkür ederim.

Toplantıya Katılan Geleceğim Zeytinburnu Platformu Başkan yardımcısı Onur Dolar, Hüseyin Çetiner başkanımızın Zeytinburnu için yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum.

Gerçekten takdir edilecek hizmetler yapıyor.Ve bu çalışmalardan da her canlı mutlaka istifade edecektir. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ederim dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Gençtürk ise GZP olarak güzel ve hayırlı çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Seminer ve İşte Zeytinburnu Belgeselimizi çok yakında Gökalp Mahallesi Güneş Spor Kulübü lokalinin çok amaçlı salonunda mahalle halkımız ile beraber izlemek adına bir çalışmayı Mahalle Muhtarımız sayın Celal Ertuğrul ile beraber orgaznize ediyoruz dedi.

Nurşen Örnek,Sevim Akbay,Suat Sarıkaya,Nail Arıbuğa,Osman Kumandan,Ali Ekber Şenkal 'da yaptıkları konuşmada Geleceğim Zeytinburnu Platformu yönetim kurulu üyesi olmaktan dolayı onur duyduklarını ifade ederek kurucu başkan Hüseyin Çetiner'in gerçekten kendisini Zeytinburnu ilçesine vakfettiğini ifade ederek hep beraber tarihi mekanlarımızın ve ebedi şahsiyetlerimizin daha çok kişiye tanıtılması için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız şeklinde görüş beyan ettiler.

Hüseyin Çetiner Toplantının kapanış konuşmasında da şunları söyledi:

2016 Yılından bu yana bir çok kamu kurum ve kuruluşun yetkilisi ile görüştük.İstanbul Kültür İl Müdür yardımcısı değerli dostum sayın Mümin Yıldıztaş'ı Cağaoğlu'nda bulunanİstanbul Kültür Turizim İl Müdürlüğü binasında ki makamında ziyaret ettik.

Yaptığımız görüşmede ilçemizdeki tarihi mekanlar ve İstanbul'un fethini anlatacak 29 Mayıs ile 29 Ekim tarihleri arasında 5 ay boyunca her gün saat 14.53 ile 19.23 arasında iki seans olacak şekilde düzenlenecek plato da CEDDİMİZ FATİH SULTAN MEHMET HAN ve ordusunun hangi şartlar altında İSTANBUL'u fethettiklerini dünyaya duyuracağız,hem de ülkemize DÖVİZ kazandırmaya düşündüğümüz projemizi anlattık.Kendisi de Zeytinburnu ile alakalı çok güzel ve doğru düşünceleriniz var.Size önerim her projeyi ayrı ayrı sunun biz de Bakanlığımıza iletelim açıklaması yapmıştı. Bunun üzerine Tiyatro projemiz ile alakalık fikir ve düşüncelerimizi çok yakında ileteceğiz.

Bir kültür insanı olan Zeytinburnu Belediye Başkanımız sayın Ömer Arısoy projemize sahip çıktığını kısa bir süre önce İstanbul'da Turizm rehberliği yapan 50 rehbere bir hafta boyunca İstanbul Rehberler Odası ile yaptıkları tarihi mekan tanıtım toplantısı ile projemize katkı sunduğu için kendisini tebrik ederim dedi.

Çetiner sözlerini şu şekilde tamamladı : 2020 yılında GZP olarak daha çok çalışacağız.İki hafta içinde İstanbul Kültür Turizm Müdürlüğüne dilekçe vererek her sene 29 Mayıs ile 29 Ekim Tarihleri arasında İstanbul'un fethini anlatacak tiyatro oyununun saat 14.53 ve 19.23 de yapılacak platoda oynatılmasını talep edeceğiz.

Biz Zeytinburnu halkından parasal destek istemiyoruz.Sadece önüne çıkan her devlet yetkilisinden bu çalışmaların yapılmasını istemelerini talep etmelerini istiyoruz.

GZP ile artık ZEYTİNBURNU TARİHİ MEKANLARI VE EBEDİ ŞAHSİYETLERİ İÇİN HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK diyerek sölerini tamamalayan Çetiner hedeflerinin 5 sene içinde 1 milyon turistin Zeytinburn'nda ki tarihi mekanları ziyaret etmesini düşündükerini söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)