Engelliler Meclisi Nurşen Örnek İle Yola Devam Edecek

Taha Nusret Bozkurt Görevi Nurşen Örnek’e Devretti

Yoğun bir katılımla yapılan Kongreye Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy,Zeytinburnu Belediye başkan Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu,Kent Konseyi Başkanı Cemal Merdan,Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya, Zeytinburnu Şanlıurfalılar Dernek başkanı Murat Tufan Geleceğim Zeytinburnu Platformu Kurucu başkanı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner,Beyaz Ay Zeytinburnu Şube başkanı Ali Ekber Şenkal ,Mustafa Aydın, ve Mehmet Alpay ve kurucu başkan Taha Nusret Bozkurt Zeytinburnu Belediyesi Sosyal işler Müdürü Sami Ünlü,Kahramanmaraş Dernek başkanı Necati Kalem başta olmak üzere çok sayıda STK başkanı ve protokol üyesi kongreye katıldı.

İşte Zeytinburnu Kent Konseyi Engeliler Meclisi

1-Nurşen Örnek

2-Sevinç Batum

3-Nazlı Subaşı

4-Ali Ekber Şenkal

5-Zeynep Tüfekçi

6-Meltem Akpınar

7-Hülya Eğlenen

8-Menderes Tosun

9-Efraim Altuğ

10-Cahit Şimşek

11- Fettah Tandoğan

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)