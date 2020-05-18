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19 Mayıs’ta 19 Bin Gence Ücretsiz Internet

Zeytinburnu Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı 19 bin liseli gence ücretsiz internet hediye ederek kutluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:49
19 Mayıs’ta 19 Bin Gence Ücretsiz Internet
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ücretsiz olarak 23 bin adet kitap dağıtan Zeytinburnu Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da unutmayarak ilçede ikamet eden 19 bin gence 4 gb ücretsiz internet servisi hediye ediyor. Ücretsiz internet hizmetinden faydalanmak için 19 Mayıs 2020 tarihinde www.zeytinburnu.istanbul adresinde yayınlanacak formun doldurulması yeterli oluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BAŞKANDAN 19 BİN LİSE ÖĞRENCİSİNE 4GB INTERNET SÜRPRİZİ

Sosyal medyada yayınladığı bir video ile gençlere seslenen ve onların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir evde kalan ve sıkılan gençlere bu bayramda sürpriz yaparak 4 gb internet hediye ettiklerini ifade etti. Başkan Arısoy videolu mesajında şunları kaydetti; “Ülkemizin büyük bir başarıyla yönettiği ve bütün dünyayı etkileyen bu salgında evlerinizde kaldınız. Muhtemelen biraz sıkıldınız, olsun, en büyük derdiniz bu olsun. Bu arada, sokaklardan ve oyunlardan geri kalan siz kardeşlerime bir sürprizim var. 19 Mayıs günü, 19 bin Lise öğrencimize 4 GB internet hediye edeceğiz. Rahat rahat internete girin. Yeter ki evde kalın, yeter ki sağlığınıza dikkat edin.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 18.05.2020 16:04
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