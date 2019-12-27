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Seyitnizam Konakları Görücüye Çıktı

Rum Vakfı'nın yaklaşık 10 dönümlük arazisi üzerine yapılacak olan Seyitnizam Konakları için Lansman yapıldı. Lansman toplantısı sonrası İstanbul Times Tv 'den Hüseyin Çetiner Grubun Yönetim Kurulu başkanı Yüksel Akgül önemli açıklamalarda bulundu.

Seyitnizam Konakları Görücüye Çıktı

Rum Vakfı'nın yaklaşık 10 dönümlük arazisi üzerine yapılacak olan Seyitnizam Konakları için Lansman yapıldı. Lansman toplantısı sonrası İstanbul Times Tv 'den Hüseyin Çetiner Grubun Yönetim Kurulu başkanı Yüksel Akgül önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2019 Cuma 15:28
Seyitnizam Konakları Görücüye Çıktı

Lokasyon her yere yakın ...

Irmak Seyitnizam Konakları Marmaray,Metrobüs,Tramvay ve diğer toplu ulaşım araçlarınına,eğitim ve sağlık kuruluşlarına  yakınlığı ile ayrı bir değer taşıyan projede sadece 55 konut ve 16 tane işyeri bulunuyor. 

Butik bir proje olan Irmak Seyitnizam Konaklarının Lansman toplantısına, Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcıları Av.Saffet Öz, Osman Dinç,Hurşit Bekaroğlu, ve eski beleidye başkan yardımcısı Gökhan Kasap,Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Selami Delibalta,Ak Parti Belediye Meclis Grup Başkan vekili Av.Muhammed Kaynar başta olmak üzere çok sayıda bürokrat,iş adamı ve davetlinin katıldığı toplantıda dualar edilerek projenin hayırlı bir şekilde başlayıp bitmesi adına dualar yapıldı.

Bütün katılımcılar yapılan duaya amin denildi.

Haberin Devamı Geliyor...

Son Güncelleme: 27.12.2019 15:56
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