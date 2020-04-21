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Korona Virüsüne Son Vermek İçin Ne Tür Teknikler Vardır ?

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi ile Ülke TV’de yayınlanan “Önce Sağlık” programına katıldı. Manaf, programda içinde bulunduğumuz süreçte Corona virüsü nedeniyle evlerinden çıkmayan Türk halkına Orijinal Yoga Sistemi teknikleri ile Corona virüsünden korunma, virüse karşı dayanıklılığı artırma ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik hem teorik hem de evde kolaylıkla uygulanabilecek pratik bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2020 Salı 13:14
Korona Virüsüne Son Vermek İçin Ne Tür Teknikler Vardır ?
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Programda, özellikle içinde bulunduğumuz Corona virüsü salgını sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik teknikler en temel konuyu oluşturdu. Corona virüsünden korunmak için doğru nefes nasıl alınır ve evde yapabileceğimiz başlıca teknikler nelerdir? sorusu üzerine UYF Başkanı Akif Manaf şunları söyledi:

“Gerçek yogayı sahtesinden ayırt etmek için Orijinal Yoga Sistemi terimini kullanıyoruz. Yoga çok yararlı olduğu için çok yaygınlaşmış ve maalesef Hinduizm, Budizm inançları ile kirletilmiş. Orijinal Yoga Sistemi gerçek yoganın ismidir. Gerçek yogada hiçbir dinsel unsur yok. Ama çok yaygınlaşmış bir biçimde maalesef Türkiye’de de bu var, yoga yapılan yerlerin %90’ında Hinduizm propagandası yapılıyor. Uluslararası Yoga Federasyonu’nun amacı yogayı bu inançtan arındırmak ve insanlığa temiz şekilde sunmaktır. Bu yozlaşmaya son vermektir. İnsanlar gerçek yogayı on binlerce sene önce uyguluyordu. Hinduizm ise beş bin yıllık bir geçmişe dayanıyor.”

UYF Başkanı Akif Manaf sözlerine şöyle devam etti: Orijinal Yoga Sistemi ilk insanların yaptığı evrensel bir spordur ve bütün sporların temelidir. Bildiğimiz üzere sağlık için spor çok önemli. Orijinal Yoga Sistemi’nde bağışıklık sistemini güçlendirmek, vücudun potansiyellerini uyandırmak ve virütik her türlü enfeksiyona karşı güçlü olmak için özel teknikler var. Nefes, biyoenerji, odaklanma gibi tekniklerle vücudu o kadar güçlendirebiliriz ki, virüs içeri girse bile yayılamaz ve dışarı atılır. Şu an herkes evde ve doğal olarak sıkılıyor. Ayrıca kişi birkaç gün aynı odada kaldığında depresif hale girmeye başlıyor. Orijinal Yoga Sistemi’ndeki tekniklerle biz vücudun uyumuş potansiyellerini uyandırıyoruz. Her bir organizmanın kendi kendini iyileştirme gücü var. Dolayısıyla Orijinal Yoga Sistemi teknikleri bu gücü aktifleştiriyor ve kişi bu teknikleri her gün düzenli olarak uygularsa her türlü virütik etkene karşı daha güçlü oluyor.”

Corona virüsü sürecinde, çocukların evde spor yapabilmeleri için Çocuklar için Yoga videosu hazırlayan Dünya Yoga Şampiyonu Merve Tanrıverdi ise bu videodaki tekniklerin çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal yapısı üzerinde oldukça pozitif etkileri olduğunu söyledi. Hiçbir ticari amaç güdülmeden herkesin kullanımına açık olacak şekilde internet ortamına sunulan bu videodaki çalışmalarla, çocukların hem eğlenip hem de spor yapabildiklerini belirtti.

Programda, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi tarafından Corona virüsünden korunmak için tüm vatandaşların evlerinde rahatlıkla yapabilecekleri oturarak uygulanan bir nefes tekniği uygulamalı olarak gösterildi. Manaf, bu nefes tekniği ile akciğerlerin güçlendiğini, akciğerlerde biriken toksinlerin dışarı atıldığını ve bölgedeki oksijen emiliminin arttığını belirtti. Böylece, bu nefes tekniğinin vücuda giren virütik etkiye karşı vücudun güçlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Dünya Yoga Şampiyonu Merve Tanrıverdi tarafından bağışıklık sistemini güçlendiren duruşların gösterildiği programda, UYF Başkanı Akif Manaf, Orijinal Yoga Sistemi’ndeki bu tekniklerle omurganın hem güçlenip hem de esneklik kazandığını, omurga sağlığını güçlendirmenin ise vücudun genel sağlığına ve bağışıklık sistemine büyük katkıda bulunduğunu belirtti. Böylece vücudun direncinin arttığını söyleyen Manaf, herkesin bu teknikleri evlerinde her gün rahatlıkla uygulayabileceğinin altını çizdi.

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