İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi, Koronavirüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken kentlilerin ihtiyaçlarını yanıtlamak için özverili çalışmasını sürdürüyor. Beyaz Masa’nın hızlı ve etkin çalışmaları, bu kez Sancaktepe’de yaşayan Hatice ve Mehmet Tekin çiftinin mutluluğuna katkıda bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekin çiftinin özel günleriyle ilgili sosyal medya sayfasından paylaşım yaptı. Beyaz Masa ekiplerinin çifte ulaştığı videoyu paylaşan Başkan İmamoğlu, şu mesajı yayımladı:

“Korona günlerinde aşk. Evliliklerinde 43. yılı dolduran Hatice ve Mehmet Tekin çiftimize @ibbBeyazmasa ekiplerimiz aracılığıyla hoş bir sürpriz yaptık. Nice sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum.”

43. YIL SÜRPRİZİ

Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi, yaşları nedeniyle sokağa çıkamayan ve evlilik yıl dönümünü kutlamak isteyen bir çiftten gelen aramayı yanıtladı. 70 yaşındaki Mehmet Tekin ve 66 yaşındaki Hatice Tekin, sokağa çıkma yasağı kapsamına alınan yaş aralığında bulundukları için Beyaz Masa’dan ricada bulundu. Beyaz Masa, gelen talebin ardından saha ekiplerini görevlendirdi. Ekipler, pastalarını Tekin çiftine ulaştırmak için adresin kapısını çaldı. Evliliklerinde 43. yılını dolduran ailenin, Beyaz Masa’nın kendileri için hazırladığı sürpriz ile karşılaştıklarında mutluluğu katlandı. Pastanın mumlarını birlikte üfleyen Tekin’lerin anlamlı gününe İBB ekipleri de alkışlarıyla ortak oldu.

Başkan Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ve tebriklerini ileten Beyaz Masa, mutlu günlerinde Tekin ailesini yalnız bırakmadı.