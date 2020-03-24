banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'nin Yüzü Gülsün Diye Her Ev Bir Okula Dönüşüyor...
Son Dakika
Türkiye'nin Yüzü Gülsün Diye Her...
KİPTAŞ'tan Taksit Ödemelerinde Erteleme
KİPTAŞ'tan Taksit Ödemelerinde Erteleme
İşte Türkiye'den Çin'e Aşı Gönderildiğinin Belgesi
Son Dakika
İşte Türkiye'den Çin'e Aşı Gönderildiğinin...
Tavuk kovalayarak UNESCO’nun gözüne girdiler
Tavuk kovalayarak UNESCO’nun gözüne girdiler

Güvenilir Bir Şekilde Senetle Ev Sahibi Olun

Tartışmasız bugün her bireyin ortak hayali kendisine ait bir eve sahip olmasıdır. Ancak zorlu hayat koşulları göze alındığında kişinin geçimini sağlaması bile zor iken kenara para koyarak konut peşinatı toparlamak neredeyse imkansız denecek kadar güçtürz

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2020 Salı 14:42
Güvenilir Bir Şekilde Senetle Ev Sahibi Olun
banner171

Fakat günümüzde insanların ortak hayallerini gerçekleştirmeye kendini adamış köklü firmalar vardır. Bunlardan biri olan Kolayevim, ilk andan itibaren oluşturduğu güven politikası sayesinde pek çok insanı ev sahibi yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. konut satın almak istediğinizde banka kredisi, inşaattan proje bazlı satın alım gibi çeşitli alternatifleriniz vardır. Bankaların yüksek faiz oranları nedeniyle dar ve orta gelirli kişilerin kredi kullanması mümkün değildir.

İnşattan daire almak ise tamamen bir şans işidir. Yani bu alanda güvenilir bir firma bulmanız bir hayli zordur. Dolayısıyla Güvenilir Bir Şekilde Senetle Ev Sahibi Olun diyerek sizlere haftanın her günü kesintisiz hizmet veren Kolayevim, ev sahibi olmanın en doğru çözüm yolu olmaktadır.

Aylık net geliriniz üzerinden tarafınıza en ekonomik Senetle Ev Alma önerisini sunan firma, rutin yaşantınızda aksaklık olmadan konut almanıza olanak tanımaktadır. Yani bugün bir bankadan konut kredisi aldığınızda normal olarak yüksek aylık taksit tutarları nedeniyle bütçeniz oldukça fazla sarsılacak ve pek çok giderinizi kısmak zorunda kalacaksınız.

Belki de taksitleri ödeyemediğiniz için çeşitli sıkıntılar ile karşılaşacak ve yaşam kalitenizi artırmayı hedeflerken hiç olmak istemediğiniz bir durumda kalacaksınız. Banka kredisi çekerken bu gibi risklerin yüksek ihtimal olduğunu bilmeniz ve Senetle Ev Al kampanyalarını iyi düşünerek değerlendirmeniz gerekir. Söz konusu Kolayevim ile konut almak istediğinizde ise yüksek taksit tutarı, ara ödeme, yüksek faiz uygulaması gibi sizlere zora sokacak hiçbir olumsuz durum olmayacaktır.

Çünkü Senetle Ev Almak için vade farkı, faiz, ara ödeme gibi hiçbir talepte bulunmayan Kolayevim, T.C vatandaşı olmanız durumunda Türkiye’nin neresinde olursanız olun fark etmeksizin bütçenize uygun koşullarda sizlere hizmet verecektir. Yapmak gereken tek şey Koloayevim web sitesine giriş yapmak ve iletişim formunu doldurmak olmalıdır.

İletişim formunu eksiksiz doldurarak firmaya gönderdiğinizde yetkililer çok geçmeden sizleri arayacak ve detaylar hakkında bilgi aktararak sürecin nasıl geliştiği yönünde fikir sahibi olmanızı sağlayacaklardır.

Öncelikle hangi fiyat aralığında konut satın alacağınıza ve kaç taksitte ödemek istediğinizi belirlemeniz gerekir. Bu konuda yetkili kişiler sizlere yol gösterecek ve bütçenizi aşmayacak bir meblağ doğrultusunda taksitleriniz dengelenecektir. Tüm detaylar netleştirildikten sonra noter huzurunda çekiliş yapılacak ve konutunuzu ne zaman alacağınız tespit edilecektir. Kısaca Senetle Ev almanın en ekonomik çözü m yollarını sunan Kolayevim ile tanışarak hayallerinizi olabilecek en iyi şartlarda gerçekleştirebilir, yaşam kalitenizi artırarak daha konforlu bir hayatın kapısını aralayabilirsiniz.

https://www.kolayevim.com/senetle-ev-alma.php

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi Çekmeden Araba Sahibi Olma Fırsatı
Kredi Çekmeden Araba Sahibi Olma Fırsatı
Faizsiz Ev Ve Araba Sahibi Olabilirsiniz
Faizsiz Ev Ve Araba Sahibi Olabilirsiniz
Prefabrik Yapıların Tercih Edilme Nedenleri Nelerdir?
Prefabrik Yapıların Tercih Edilme Nedenleri Nelerdir?
İstanbul Şehirlerarası Evden Eve Nakliyat Firması
İstanbul Şehirlerarası Evden Eve Nakliyat Firması
Ticari yapılar yenilikçi yapı mimarisi ile tanışıyor
Ticari yapılar yenilikçi yapı mimarisi ile tanışıyor

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169