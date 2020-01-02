İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde “Öğrenme Güçlüğü” Konuşulacak!

Her Çocuk Özledir

Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencileri ‘Her Çocuk Özeldir’ isimli bir halkla ilişkiler kampanyasına imza attı. Kampanya kapsamında 7 Ocak Salı günü saat 14.30’da Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda ‘Özel Öğrenme Güçlüğü Söyleşisi ve Kısa Film Gösterimi’ etkinliği gerçekleştirilecek.

Kampanyaya 105 adet hashtag başvurdu

Kampanyanın ikinci ayağı olarak gerçekleştirilecek etkinlik öncesi okul binası öğrenme güçlüğüyle ilgili cümleleri içeren etiketlerle donatıldı. Üniversitede bir hafta boyunca sergilenmek üzere farkındalık panosu oluşturulacak. Bunun yanında öğrencilerin gerçekleştirdiği kampanyayı anlatan en iyi hashtagi aradığı yarışma 29 Aralık itibariyle sona erdi. Kampanyaya 105 adet hashtag başvurdu.

Kısa Film Gösterimi Yapılacak

Etkinlikte 2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle "Farkında mısınız?" isimli tematik kısa film yarışmasında 1. Olan ‘Anlamadılar’ isimli kısa film gösterimi yapılacak. Bu kapsamda filmin yapımcı yönetmeni Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Erdem GÖSTERİŞLİ ve ekibi etkinliğe katılım sağlayacak. Öğrenciler Türkiye Disleksi Vakfı’yla işbirliği gerçekleştirecek. Etkinlikte Türkiye Disleksi Vakfı Kurucu Başkanı Elif YAVUZ ve Özel Eğitim Öğretmeni Gözde DURMUŞLAR da söz alacak.

Etkinliğe Herkes Davetlidir

Dışarıdan katılımın açık olduğu etkinliğe tüm ilgililer davetlidir. Kampanya detayları ‘hercocukozeldirkampanyasi’ isimli Instagram hesabından takip edilebilir. Etkinliğe katılmak isteyenlerin Instagram hesabı üzerinden iletişime geçmesi gerekmektedir.

İletişim:

Büşra AY-0534 987 97 84-busraay34@hotmail.com

Tuğba Alptoğa-0506 142 57 76-tugbaalptoga@hotmail.com

Hülya Deveci-0532 703 28 61-hulyadeveci1971@gmail.com