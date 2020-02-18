Enerjide Kalite Sorunu ve Yüksek Cezalara Son Veren Teknoloji

Endüstride ve ticari tesislerde elektriksel kirlilik anlamına gelen harmonik ve yüksek nötr toprak gerilimi kaynaklı enerji kalitesi problemlerinin önüne geçmeyi, iş kayıplarını ve üretim verimsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Elektra Elektronik, bu doğrultuda yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türkiye’de ilk ve tek yerli üretim olan aktif harmonik filtre üretimini gerçekleştirdi. Aktif harmonik filtrelerin mühendisliğini, tasarımını ve üretimini tamamen kendi bünyesindeki uzman mühendis kadrosuyla gerçekleştiren Elektra Elektronik’in yeni nesil bu ürünü, akredite test kuruluşlarında test edildi ve uluslararası standartlara uygunluğu tescil edildi. Dünya çapında sektördeki en yüksek performansa sahip aktif harmonik filtreleriyle sanayicileri büyük bir yükten kurtaran Elektra Elektronik, Türk elektronik sanayiinin gerçek anlamda Ar-Ge gerçekleştiren sayılı firmaları arasında yer alıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Güvenli ve sürekli elektrik enerjisi

Elektra Elektronik aktif harmonik filtreler, elektrik sistemlerinin güvenli ve stabil olmasının öncelikli ihtiyaç olduğu demir çelik, denizcilik, sağlık, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi sektörlerde enerji kalitesi açısından kritik önem taşıyor. Aynı zamanda elektrik şebekelerinde harmonik kirliliğin giderilmesinde büyük rol oynayarak düşük enerji kalitesinin sebep olduğu problemlerin de önüne geçiyor. Enerji şebekesinden sıklıkla etkilenen hassas üretim tesisleri, data centerlar, ofis binaları, alışveriş merkezleri gibi tesislerin yanı sıra rüzgar ve güneş santrallerinde de kullanılan bu yeni nesil ürün, değişken enerji yüklerinin yoğun olduğu işletmelerde akım ve gerilim kirliliklerini ortadan kaldırarak elektrik enerjisinin güvenli ve sürekli arzına olanak sağlıyor.

İşletmelerdeki elektronik cihazların ömrünü uzatan teknoloji

İşletmelerdeki elektronik cihazların doğru ve tam randımanlı olarak çalışmasını sağlayarak cihazların ömrünü uzatan Elektra Elektronik, bu sayede maddi kayıplar, zaman kaybı ve sanayide üretim bandının durması sonucu üretimin sekteye uğraması gibi büyük sorunların önüne geçiyor. İşletmelerde reaktif güç şebekeden çekilirken akımın yükselmesi sonucu enerji kaybı ve ısınma yaşanıyor. Elektra Elektronik’in aktif harmonik filtreleri, cihaz ısınmalarından kaynaklı yangın risklerini ve dolayısıyla can ve mal kayıplarını önlüyor. En güncel ekipmanlar ve en yeni teknolojiyle üretilen bu filtreler, muadillerine göre daha az enerji harcıyor. Aynı zamanda güç kalitesini iyileştirerek işletmelerdeki enerji kalitesinin sürdürülebilir ve sürekli olmasını sağlıyor. Modüler yapısıyla kolaylıkla kapasite artırımına gidilebilen Elektra Elektronik aktif harmonik filtreler, sistemdeki akım dengesizliğini düzenleyerek nötr hattının akımını yok ediyor.

Yüksek meblağlardaki reaktif güç cezalarına son

Elektrik enerjisini verimli kullanmak için enerji iletim hatlarının ve şebekenin gereksiz yere yüklenmesine sebep olan ve kayıpları artıran reaktif gücü minimum seviyede tutmak gerekiyor. “Reaktif güç kompanzasyonu” adı verilen bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiremeyen üretim tesislerinde, ihtiyaç duyulan aktif elektrik enerjisinden hariç olarak elektrik sistemi şebekeden düzensiz olarak güç çekiyor. Sürekli olarak çekilen ve tüketilmeyip üretim tesisine geri gönderilen bu reaktif enerji sonucu kaybedilen milli kaynaklar nedeniyle bu bedel işletmelere ceza olarak yansıtılıyor. Bu cezaya ise “reaktif güç cezası” deniyor. Elektra Elektronik, değişken elektrik enerjisi yüklerine sık rastlanılan otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde kritik önem taşıyan reaktif güç kompanzasyonunu sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilen aktif harmonik filtreler sayesinde işletmelerin yüksek meblağlarda reaktif güç cezası ödemelerinin önüne geçiyor ve milli kaynakların israfını önlüyor.

Enerji kalitesi ve elektriksel kirlilik ölçülmeli

Elektrik şebekesinde yaşanan problemlerin kontrol altına alınabilmesi için sistemlerde enerji kalitesi ve elektriksel kirlilik anlamına gelen harmonik ölçümlerinin yapılması gerekiyor. Enerji kalitesi ve harmonik ölçümlerini gerçekleştirmek ise gerçek anlamda mühendislik bilgisi gerektiriyor. Ölçüm yapılacak noktaların seçimi ve sistemde bulunan yüklerin incelenmesi ölçüm açısından büyük önem arz ediyor. Ölçümlerin doğru olarak değerlendirilmesi ve sisteme uygulanması, gereken en doğru, uygun ve ekonomik çözümün bulunması ancak bu şekilde mümkün olabiliyor. Türk elektronik sanayisinin öncü kuruluşu Elektra Elektronik, enerji kalitesi ve harmonik ölçümlerini ekibinde yer alan geniş bilgi ve deneyim sahibi elektrik mühendisleri ile gerçekleştiriyor. Enerji kalitesi analizörleri ile her üç fazda aynı anda gerçekleştirilen bu ölçüm ile ölçüm yapılan noktada faz dengesizlikleri, kompanzasyon problemleri ve çeşitli cihazlardaki fark edilmemiş problemler belirlenebiliyor. Yapılan her ölçümün sonunda ölçümün gerçekleştirildiği firmaya ölçüm sonuçlarını, yorumları ve olası çözüm önerilerini içeren detaylı bir rapor sunuluyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)