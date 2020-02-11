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İBB, Spor Tesislerini Yeniliyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2020 Salı 18:35
İBB, Spor Tesislerini Yeniliyor
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İBB, SPOR TESİSLERİNİ YENİLİYOR


İBB, 1991 ve 2015 yılı arasında yapılan spor komplekslerinde ve halı sahalarda yenileme çalışması başlattı. Yılsonuna kadar 8 halı saha ve 4 spor kompleks yenilenecek.


Daha fazla İstanbullunun spor yapabilmesi için yeni spor tesisleri ve spor salonları yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mevcut spor tesislerini de onarım çalışmalarına dahil edip yeniden spor severlerin hizmetine sunuyor. Çalışmalar kapsamında bu yılsonuna kadar 8 halı saha ve 4 spor kompleksi yenilenecek.


HALI SAHALARDA ZEMİN DEĞİŞİYOR, ALT YAPI YENİLENİYOR


2020 yılının bakım onarım programına dahil edilen halı saha ve spor tesisi yenileme çalışmaları, Maltepe sahilinde bulunan İBB Orhangazi Şehir Parkı'ndaki iki adet halı sahanın yenilenmesi ile başladı. 2015 yılında açılan ve yoğun kullanımdan dolayı suni çimin ömrünü tamamlaması üzerine başlayan tadilat çalışmaları kapsamında yeşil zeminin değiştirilmesinin dışında alt yapı da tamamen yeniden yapılıyor.


Tadilatı başlayan bir başka mekan da İBB Pendik Sahil Spor Tesisi. 2006 yılında yapılan tesiste bulunan iki adet halı saha da tüm alt yapısı ile birlikte yenileniyor. Zeminin ve zemin üstündeki yeşil sahaların zaman içinde yıpranarak kullanıma elverişsiz duruma gelmesi tesiste kapsamlı bir bakım onarım çalışması ihtiyacını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz ay yenilenmeye başlayan tesiste çelik konstrüksiyonlar da yıkılarak yerlerine yenileri yapılıyor.


Pendik sahildeki çalışmalar tamamlandığında, onarımın yapılacağı bir sonraki adres İBB Tuzla Sahil Spor Tesisi olacak. Buradaki iki halı saha da koruyucu konstrüksiyonlarıyla birlikte yeniden yapılacak ve bölge halkının hizmetine açılacak. İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan, çevre halkının da yoğun şekilde kullandığı iki halı saha da bu yıl içinde yenilenecek.


4 SPOR TESİSİ TADİLATA ALINIYOR


İBB’ye ait olan 4 spor kompleksinde de tadilat başlatılacak. Bunlardan ilki her ay yaklaşık 26 bin 500 kişinin spor yaptığı İBB Kurtköy Spor Kompleksi olacak. Çalışmalar dahilinde ilk olarak yüzme havuzu mahalli ve soyunma odaları ile personelin kullanım alanları tamamen yenilenecek. Buradaki çalışmalar tamamlandıktan sonra sırayla tesisin diğer birimlerinin de tadilata girmesi planlanıyor.


1991 yılında yapılan ve her ay 11 bin 700 vatandaşın spor hizmeti aldığı Esenler Hakkı Başar Spor Tesisi'nin de fitness salonu ve tüm branşlara ait soyunma odaları günün koşullarına uygun şekilde revize edilecek. Bu iki tesiste yapılacak çalışmalar etap etap devam edecek ve hizmetin aksamaması için tesis kapatılmayacak.


Yüzme branşında Beyoğlu ve çevre ilçelerin ihtiyacına cevap veren İBB Beyoğlu Yüzme Havuzu da bu yıl içinde yenilenmesi planlanan tesisler arasında yer alıyor. Aylık ortalama 11 bin 250 kişinin yüzme için tercih ettiği tesiste farklı bir branş olmadığı için hizmete ara verilerek geniş çaplı bir tadilat başlayacak.


Projesi yapılan ve 2020 yılı içinde bakım onarıma alınması planlanan son tesis ise Sarıyer'deki Metin Oktay Spor Tesisi olacak. Tesisin sorun oluşturan çatısı tamamen yenilenecek. Spor yapan vatandaşların güvenliği ve çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla Sarıyer’de tadilat süresi boyunca hizmete ara verilecek.

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