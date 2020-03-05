İBB, Sarıyer’in 60 Yıllık Tapu Sorununu Çözmek İçin Düğmeye Bastı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu'nun da katıldığıçalıştayda, mahalle muhtarları ve halk temsilcileri fikirlerini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Boğaziçi Bölgesi'nde kalan Sarıyer Pınar, Cumhuriyet, Ferahevler, Çayırbaşı mahallelerinin de aralarında bulunduğu 15 mahalledeki mülkiyet ve tapu sorununu çözmek için çalıştay düzenledi. Çalıştayda, geçtiğimiz ay ilçe belediye meclisinden geçen ve İBB gündemine de alınan Sarıyer Islah Planları tartışıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu’nun da katıldığı çalıştayda, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, Hukuk Müşaviri Eren Sözmez, Emlak Daire Başkanı İrşadi Akbaş ile ilgili bürokratlar hazır bulundu.

TÜM İSTANBUL’U İLGİLENDİRECEK KADAR ÖNEMLİ BİR ÇALIŞTAY

Çalıştayın açılış konuşmalarını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile İBB Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman yaptı. Kahraman yaptığı konuşmada, uzun yıllardan beridir Sarıyer’i meşgul eden bu problemi oldukça önemsediklerini ifade ederek, konuyu siyaset üstü bir yaklaşımla çözmeyi hedeflediklerini belirtti. Kahraman, Sarıyer Belediye Meclisinden geçen Islah İmar Planları’nın, İBB Meclisi gündemine girmesiyle önemli bir aşama kaydedildiğini sözlerine ekledi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise konuşmasında, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere bu sorunu dert edentüm bürokratlara teşekkür etti. Genç, Sarıyer’deki tapu ve imar sorunu konusunda uzun süredir izlenen bir süreç olduğunu anımsatarak bu çalıştaydan çıkacak sonuçların sadece Sarıyer’i değil, kentin tapu sorunu olan tüm bölgelerini ilgilendireceğini ifade etti. Genç, yıllardan beridir bekleyen tüm problemlerin ancak ortak katılım anlayışıyla çözülebileceğini kaydetti.

ISLAH PLANLARI 4 ANA BAŞLIKTA TARTIŞILDI

Açılış konuşmalarının ardından, meclis üyeleri, il ve ilçe bürokratları, mahalle muhtarları ve vatandaş temsilcilerinin de aralarında bulunduğu katılımcılar, çözüm masalarında fikir, görüş ve önerilerini dile getirdi. Konular, Hukuki Süreç, Uygulama, Katılım Süreçleri ve Mekansal Planlama olmak üzere 4 ana başlıkta ele alındı. Günün sonunda, her masa sonuç önerisini paylaşarak plana katkı sundu.

SARIYER ISLAH İMAR PLANI

Sarıyer geri görünüm bölgesi 22 mahalleden oluşuyor. Bu mahallelerin 15’inde mülkiyet ve tapu sorunları yaşanıyor. Geçtiğimiz ay Sarıyer Belediye Meclisi’nde, 12 mahalleyi kapsayan Islah İmar Planları onaylandı. ‘Boğaziçi Alanı’nda ıslah imar planı yapılamayacağı” gerekçesiyle yıllardır çözümsüz brakılan Sarıyer’de bugün, İBB Hukuk Müşavirliğinin olumlu görüşü doğrultusunda ıslah planları adımları atıldı.

Önümüzdeki aylarda İBB Meclisi’nde görüşelmesi beklenen Sarıyer Islah İmar Planları ile ilçedeki 60 yıllık mülkiyet sorununun çözümü için önemli bir adım atılmış olacak. Islah Planı ile ilk etapta bölgedeki tapu ve mülkiyet sorunlarının çözümü, sonrasında ise yapılacak 'Koruma Amaçlı İmar Planı" ile bölgenin imar sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.