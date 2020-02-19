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Viyana ve İstanbul sanatı Maltepe’de buluştu

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Viyana İstanbul Kültür Sanat Buluşması” isimli sergiye kapılarını açtı.

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19 Şubat 2020 Çarşamba 11:39
Viyana ve İstanbul sanatı Maltepe’de buluştu
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Sergi 22 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Viyana’da sanatseverlerin ziyaretine açıldıktan sonra bugün düzenlenen davetle İstanbullu sanatseverlerin karşısına çıktı. Sergide Avusturyalı ve Türk 22 sanatçının grafik, fotoğraf ve resimlerinden oluşan farklı sanat görüşleri ve kültürleri bir araya getirildi. Serginin koordinatörü Kadriye Menekşe, iki ülke sanatçıları ve toplumları arasında köprü kurdukları çalışmalarının Avusturya ve Alman basınında ilgiyle karşılandığını, sanatseverlerden olumlu tepki aldıklarını söyledi. Menekşe, sergide kadının var oluşuna, toplumdaki yerine ve sosyal konumları üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi. Doğu ve Batı kültürünü sentezlediği eseriyle İspanya, Avusturya’dan sonra Maltepe’de sanatseverlerin karşısına çıkan ressam Nurcan Toker, “Gördüğümüz ilgiden memnuniyet duyduk. Ülkemizi orada temsil etmekten, tanıtmaktan mutluluk ve onur duydum.“ dedi. Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına Kadriye Menekşe’ye tabak takdim etti. Sergi 24 Şubat’a kadar Galeri Maltepe’de ziyarete açık olacak. 

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