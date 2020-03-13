Maltepe’de “koronavirüs” seferberliği

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Türkiye’de görülen ilk koronavirüs vakasının ardından ilçede bulunan yaklaşık 6 bin yeraltı ve yerüstü konteynerinin bakım ve temizliğine başladı. Bu kapsamda günde 2 vardiya halinde 3 yıkama aracıyla 390 yer altı, kalan galvaniz ve plastik konteynerlerde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca konteyner kenarlarında ve sokaklarda da yıkama çalışması başlatan ekipler, çalışmalarını hızla sürdüreceklerini de belirtti. (12.03.2020)