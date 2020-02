İmamoğlu: “Şeffaflığı ve Katılımcılığı Kamu Ahlakı Haline Getireceğiz”

“Maltepe’ye 12 yıldır ilk defa İBB Başkanı geliyor” diyen Kılıç ve ekibinden ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum alan İmamoğlu, toplantının ardından ilçede görev yapan 19 mahalle muhtarı, meclis üyeleri ve STK temsilcilerine bir konuşma yaptı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, tüm taleplerine rağmen İBB üst yönetimiyle bir araya gelemediğini belirten İmamoğlu, “39 belediye başkanıyla bire bir çalışmanın bir metodolijisini oluşturduk. Birbirinden kopuk değil, tam aksine mümkün olduğu kadar birbirine entegre işler yürüteceğiz. Bizim gizli saklı ne işimiz olabilir? Bir hükümetin gizli saklı neyi olabilir? Bir büyükşehir belediyesinin gizli saklı neyi olabilir? Ya da ilçe belediyesinin? Yahu muhtarlığın gizli saklı işi olur mu; vatandaş seçmiş. Mümkün mü? Şeffaflığı, katılımcılığı kamu ahlakı haline getirip, insanlarımızın maksimum olarak, bireysel düzeyde kamunun nimetlerinden faydalanacağı bir sistem ortaya koymak istiyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

MALTEPE / İSTANBUL



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25’nci ilçe belediyesi ziyaretini Maltepe’ye gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından karşılanan İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretleriyle çok değerli bir iş yaptıklarını belirterek, “Çünkü o ilçeyi, bizzat her gün orada yaşayan Belediye Başkanı’ndan ve ekibinden dinlemek, bir Büyükşehir Belediye Başkanı için son derece değerli, önemli bir deneyim. Oradaki sorunları ve çözümleri dinlemek, dolaysıyla işimizi kolaylaştırmak… İşlerimizi de hızlandırmanın en değerli yöntemini harekete geçirmiş olduk. Değerli Başkan’ımızla hem geçmişten bugüne İBB ile olan müşterek işlerini hem de bundan sonra hangi işleri önceleyeceğimizi, geçmişte rutinde yaşanan sıkıntıları analiz edeceğiz. Maltepe, İstanbul’umuzun kıyı ilçelerinden önemli bir nokta. Bir kısım sorunlarını biliyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili verdiği mücadeleyi biliyoruz Başkan’ımızın. Birçok konuya dair bugün sohbet edeceğiz” dedi.



KILIÇ: “MALTEPE’YE 12 YILDIR İLK DEFA İBB BAŞKANI GELİYOR”

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Kılıç ise, “Yaklaşık 12 yıldır ilk defa İBB Başkanı geliyor. Ondan önce kimse gelmiyordu” diye konuştu. Bu tespit üzerine yeniden söz alan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Aslında bu da not düşülmesi gereken bir konu belki. Başkan’ımızın, ‘12 yıldır bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı konuk etmedik’ izahı, üzücü. Ben de 5 yıl boyunca Beylikdüzü’nde bunu görmemiştim. Niye üzücü? Yani bunu kim istemez; ben anlamış değilim. Çünkü, bir İBB Başkanı’nın en birinci yardımcısı, o ilçenin seçilmiş belediye başkanı. Aynı kendisi gibi seçilmiş. Ne yazık ki bu durumu herkesten duyuyoruz. 25’nci ilçemiz Maltepe. 30’a yaklaştık. İlk turumuzu tamamlıyoruz. Ama bundan sonra bu turlarımız devam edecek; ki ortak masalarımız devam edecek. Ve görecekler ki, aslında katılımcılıkla, demokrasiyi sindiren bir yönetim olmakla İstanbul ne kadar fayda görüyor. Ne yazık ki bu, yaşanmış bir talihsizlik.”



İmamoğlu ile Kılıç, İBB ve Maltepe Belediyesi heyetleriyle birlikte, ilçenin sorunlarıyla ilgili sunumun yapılacağı salona geçti. İmamoğlu ve Kılıç, sunumun ardından Meclis salonunda, ilçedeki 18 mahallenin muhtarları, meclis üyeleri, belediye yöneticileri ve STK üyelerine bir konuşma yaptı.



İMAMOĞLU: “İLÇELERİMİZE BÜTÜNCÜL HİZMET VERMEK İSTİYORUZ”

“İlçelerimize bütüncül hizmet vermek istiyoruz” diyen İmamoğlu, “Bu işin bütüncül ve adalet tarafı önemli. Kayırmacılık yapmadan, her ilçeyi eşit kefelere koyarak, gündüz-gece nüfusuna, oradaki hareketliliğe dönük buralara hizmeti ulaştırma konusunda asla partizanca davranmayarak, süreci tahlil etmek ve ona göre yatırımlarınızı planlamak da çok kıymetli. Kul hakkı açısından da kıymetli, kentli adaletini sağlamak açısından da kıymetli. Bunu da sağlayacağız. İnşallah 5 yıl sonra biz, hizmetlerimizi toparlayıp halka tariflediğimizde ya da anlattığımızda, gerçekten doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine bütün ilçelere, eşit mesafede hizmet sunmuş olmanın keyfini yaşayıp, sizlere de bunu hissettirmek istiyoruz. Bu konuda Maltepe, gerçekten ufku açık ve vizyoner tasarımlarını bizimle bugün paylaştı. Sahille ilgili düşüncesinden, minibüs yolundaki kaosun düzeltilmesine varıncaya kadar, E-5’ten yine dünya çapında hayal ettiği projeleri bize anlatarak, iş birliği konusunda bizden talepte bulundu. Hepsi birbirinden değerli. Biz de orada önceliklerimize dair bir özet sıraladık” şeklinde konuştu.



İMAMOĞLU: “BİZİM GİZLİ SAKLI NE İŞİMİZ OLABİLİR?”

İmamoğlu, sistemin nasıl yürüdüğünü şu sözlerle dile getirdi:

“Birincisi; 39 belediye başkanıyla bire bir çalışmanın bir metodolijisini oluşturduk. İki; bu işi takip eden danışman arkadaşım ve ekibi var. Üç; her bürokratımız, her ilçe belediyesinin yetkilileriyle ya da başkanıyla mutlak kesintisiz iletişim kuracak. Benim, ısrarla aramama rağmen, Beylikdüzü Belediye Başkanlığım dönemimde, 5 yıl boyunca görüşemediğim Genel Sekreteri var bu belediyenin. Ben, bunu hiçbir belediye başkanına yaşatmayacağım. Bir başka şey daha başlattık. Kenti 10 bölgeye ayırdık. Bu 10 bölge, ne anlama geliyor? Birbiriyle ilişkili 3-4 belediyeyi, aynı masada çalıştıracak olan masa kurduk. Bu masalar, 2-3 ayda bir, belli periyotlarda bir araya gelecek. İBB’nin bürokratları da o masaya eşlik edecek. Birbirinden kopuk değil, tam aksine mümkün olduğu kadar birbirine entegre işler yürüteceğiz. Bizim gizli saklı ne işimiz olabilir? Her şey açık. Yani bir hükümetin gizli saklı neyi olabilir? Bir büyükşehir belediyesinin gizli saklı neyi olabilir? Ya da ilçe belediyesinin? Yahu muhtarlığın gizli saklı işi olur mu; vatandaş seçmiş. Mümkün mü? Şeffaflığı, katılımcılığı kamu ahlakı haline getirip, insanlarımızın maksimum olarak, bireysel düzeyde kamunun nimetlerinden faydalanacağı bir sistem ortaya koymak istiyoruz. Bunun adı aslında; demokrat, ahlaklı, vicdanlı kamu yönetiminin belediyecilikle birleşmesinin, vücut bulmuş halidir. Bu bakımdan endişeniz olmasın. Biz, emanetçiyiz. Muhtarlarımızın üzerinden vatandaşlarımıza göndermiş olduğumuz bir mesaj olsun bu. Bize emanet ettiğiniz bu görevi, en iyi şekliyle yerine getirip, umut ederiz ki, bu güzel kadim İstanbul’umuzu koruyan, kollayan ve geliştiren bir anlayışla geleceğe hazırlarız.”



İmamoğlu ve Kılıç, konuşmaların ardından Maltepe’de saha incelemelerinde bulundu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)