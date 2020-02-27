Avrasya Tiyatrolar Birliği Ofisi Maltepe’de açıldı

Maltepe Belediyesi’nin desteklediği, yedi ülkenin bir araya geldiği Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin (Eurasia Theatre Association) Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bulunan Genel Sekreterlik ve Türkiye Ofisi, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen törenle açıldı. Birliğin İstanbul’da yapılan ilk toplantısına Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den temsilciler katıldı. Kurucu üyelerin oylamasıyla Birliğin Başkanlığı’na Ukrayna Herson Devlet Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Kniga, Genel Sekreterliğine Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara seçildi. Erdelikara, Maltepe Belediyesi’nin 11-15 Eylül 2019’da ikincisini düzenlediği Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’nde yedi ülkenin bir araya gelerek Avrasya Tiyatrolar Birliği kuruluş protokolüne imza attığını kaydetti.

TİYATROLAR ARASINDA BİRLİK VE DİYALOG KURULACAK

Festivalde yapılan görüşmelerde, ülkeler arasında diyalog eksikliğine dikkat çekildiğine işaret eden Erdelikara “Tiyatrolar arasında birlik ihtiyacı vardı. Tiyatrolar başka ülkelerde hangi sanatsal etkinlikler yapıldığını merak ediyorlardı. Festivallerde doğru ekipleri çağırma noktasında aksaklıklar yaşanmaktaydı. Birliğin ülke temsilcileri vasıtasıyla bu sorunların ve eksikliklerin aşılabileceği düşüncesi oluştu. Tüm bu ihtiyaçlar bir birlik kurulması fikrine zemin oluşturdu.” dedi. Erdelikara, İstanbul’da 22-23 Şubat’ta düzenlenen ilk toplantıda birliğin amaçları, yönetim şekli ve işleyişine dair protokole imza atıldığını söyledi. Erdelikara, “Toplantıda dönem başkanı seçimlerinin iki yılda bir yapılmasına karar verildi. Genel sekreterliğin seçimle değil sabit şekilde İstanbul Maltepe’de olmasına karar verildi. Yedi ülke temsilcisi çok kısa süre içinde 20 ülke temsilcisi olacak. Birçok ülke şimdiden birliğimize katılma niyetlerini ifade etti. Ülkeler arasında ortak çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz.” dedi.