Türkiye'nin Yüzü Gülsün Diye Her Ev Bir Okula Dönüşüyor...

Evlerde geçirilen bu dönem aile ortamlarının zenginleştirilmesi, evde eğitim, ev okulu, evde aile etkinlikleri gibi süreçlerin gündemde olacağı bir dönem olarak da görülmektedir.

Ev Okulu Derneği ailelerin evde eğitim adına neler yapabilecekleri, ev rehberliği, evde etkinlik gibi paylaşımların yanı sıra birbirinden değerli uzmanlarla aile ve çocukları buluşturacak 30 Mart Pazartesi okulların açıldığı sürece kadar 100 saatlik online eğitimi başlatıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

www.evokulu.org websitesinden @evokuludernegi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek canlı yayınlarda aileler ve çocuklar uzmanlarla etkileşim halinde canlı yayınlara ÜCRETSİZ olarak katılabilecekler.

Ev Okulu Derneği’nin Ev Rehberleri ailelere evlerde çocuklarla yapabilecekleri etkinlikler konusunda rehberlik yapacaktır.

Ev Okulu Derneği Misyonu: Ev Okulu Derneği, her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerine katılması, okul ve ev uyumunun sağlanması, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak ve ev okulu sistemlerinin ülkemizde tanınmasını amaçlamaktadır.

Ev Okulu Derneği Vizyonu: Türkiye’deki her bir evi eğitim ve mutluluk yuvasına dönüştürmektir. Mehmet Hilmi EREN / DERNEK BAŞKANI / (Uzman Psikolojik Danışman)

PROGRAM

18.Mar 11:30 - 13:00 13:30 - 14:00 14:10 - 15:30 16:00 - 16:30 16:40 - 18:00 Uzman Üstün Zekalılar Uzmanı, Eğitimci

Mehmet TÜRKDOĞAN Özge Çolak (Ev Rehberi) Eğitimci Yazar Salih UYAN Hilal Kurt (Ev Rehberi) Ev Rehberi İbrahim Halil ŞİMŞEK Başlık Evde Çocukların Düşünme Becerilerini Geliştirme Yöntemleri Kendini İfade Etme Becerisi Dijital Dünyada E-beveyn Olmak Beden Perküsyonu ve Müzik Aletleri

ile Ritim Çalışmaları Dikkat ve Odaklanma 19.Mar 11:30 - 13:00 13:30 - 14:00 14:10 - 15:30 16:00 - 16:30 16:40 - 18:00 Uzman Dr. Ayşin Kaplan SAYI (Öğretim Üyesi) Esra Kutluer (Ev Rehberi) Dr. Mehmet TEKNECİ

ve Dr. Elif ERTAN Nevin Mersin (Ev Rehberi) Uzm. Psk. Dan. Okan KUMBARACI Başlık Çocuklarda 21. yüzyıl Becerilerini Geliştirme Yöntemleri I'm learning animal world Evde Ailede Kuşaklar Arasi İlişki , Çatışma Çeşitleri ve Yönetimi -

Evde Ailede ki Ben ile Dışarda ki Ben Kardeşimle Oynuyorum Ergenlik Döneminde Ebeveyn

Becerileri 20.Mar 11:30 - 13:00 13:30 - 14:00 14:10 - 15:30 16:00 - 16:30 16:40 - 18:00 Uzman Oyun Terapisti Mehmet TEBER Aleyna Emirhüseyinoğlu (Ev Rehberi) Uzm. Psk. Dan. Ersel KOCABOZ Ramazan Özgür (Ev Rehberi) Dikkat Terapisti Mehmet POLATOĞLU Başlık Çocuk Ruh Sağlığını Korumak İçin Pratik Önlemler Evde Bilim Etkinlikleri Çocukluk Kumbarasına Bırakılan

Aile Mirası:Ruh Sağlığı Çocuklarda Düşünme Becerileri Çocuğunuzun Dikkat Becerilerini

Nasıl Anlarsınız ? 21.Mar 11:30 - 13:00 13:30 - 14:00 14:10 - 15:30 16:00 - 16:30 16:40 - 18:00 Uzman Bilim Eğitmeni Tuğrul YILDIZ Kader Terdi (Ev Rehberi) Beyin Jimnastiği & üstün ve Özel Yetenekli

Öğrenci Eğitmeni Ayşegül YAZIR Psikolojik Danışman Zeynep Ege (Ev Rehberi) Doç. Dr. Durmuş ÜMMET Başlık Evinizdeki Labaruvarı Keşfettiniz mi?

Evde Bilim Çalışmaları Okul Öncesi Çocuklar için Etkinlikler Evde Beyin Jimnastiği Yaratıcılık ve Üretkenlik Becerisi Travma ve Kriz Ortamlarında

Çocuğa Yaklaşım 22.Mar 11:30 - 13:00 13:30 - 14:00 14:10 - 15:30 16:00 - 16:30 16:40 - 18:00 Uzman Paragrafı Sevdiren Uzman

Hamza KAYA Zeynep Nur Habanoğlu (Ev Rehberi) Eğitimci Yazar İdris EREN Burak Şentürk (Ev Rehberi) Ebeveyn-Çocuk İletişim Eğitmeni

Gülce ERHAN Başlık Kitap Okuma ve Paragraf Çözme Teknikleri Gizemli Kutu-I Eğitimin ABÇ'si Çocuklarda Özgüven Duygusal Dayanıklılık 23.Mar 11:30 - 13:00 13:30 - 14:00 14:10 - 15:30 16:00 - 16:30 16:40 - 18:00 Uzman Dr.Murat DOĞAN Ceyda İşvardarlı (Ev Rehberi) Dç. Dr. Bilge UZUN Nuray Uysal (Ev Rehberi) Eğitimci Yazar

Serkan EKMEN Başlık Kapalı Alanda Çocuklar ve Enfeksiyonlar Çocuklarda Yaratıcılık Fark'anda Ebeveynler ve Farkında Çocuklar: Mindfullness Becerileri Evde Bilim ile ilgili Deneyler Asosyal Medya Sosyal Aile 24.Mar 11:30 - 13:00 13:30 - 14:00 14:10 - 15:30 16:00 - 16:30 16:40 - 18:00 Uzman Lego Educatıon Akademi Eğitmeni

Sera YÖNDEM Merve İlhanlı (Ev Rehberi) Öğretim Görevlisi Remziye AKAR Kasım Furkan Taş (Ev Rehberi) Uzman Eğitimci Devran KORKMAZ Başlık O Sadece Bir Lego Tuğlası Değil Küçük Mimarları Yetiştiriyoruz Evde Ergoterapi Uygulamaları ve

Çocuklarda Bedensel Gelişimi Destekleme Çalışmaları Öfkemi Yönetiyorum Çocuklar İçin Geliştirici

Aplikasyonlar 25.Mar 11:30 - 13:00 13:30 - 14:00 14:10 - 15:30 16:00 - 16:30 16:40 - 18:00 Uzman Eğitimci - Yazar

Semra AYDIN Ceren Yüksel (Ev Rehberi) Yazar Esra AVGÖREN Psikolog Meltem Gülek (Ev Rehberi) Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ Başlık Doğa, Ev ve Bilimsel Oyunlar Benim Orkestram Okuma - Yazma Alışkanlıklarını Geliştirme Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma

ve Beceri Geliştiren Etkinlikler Çocuk Gelişim Süreçleri ve Çocukla İletişim Teknikleri 26.Mar 11:30 - 13:00 13:30 - 14:00 14:10 - 15:30 16:00 - 16:30 16:40 - 18:00 Uzman Uzm. Psk. Murat KAYA Kadir Kaya (Ev Rehberi) Müzisyen Gönül YEPREM Nevin Mersin (Ev Rehberi) Prof. Dr. Belma TUĞRUL Başlık Aile İçi İletişim Öfke ve Öfke Kontrolü Evde Müzik Etkinlikleri Kardeşimle Oynuyorum II Çocuğun Zenginliğiyle

Zenginleşmek 27.Mar 11:30 - 13:00 13:30 - 14:00 14:10 - 15:30 16:00 - 16:30 16:40 - 18:00 Uzman Uzman Türkolog, Eğitimci - Yazar

Kezban KÜÇÜK Zeynep Nur Habanoğlu (Ev Rehberi) Eğitimci Uzman

Eda Nur KOCAMAN Burak Şentürk (Ev Rehberi) Ev Okulu Derneği Başkanı

Mehmet Hilmi EREN

Psikolog Buse FİDAN Başlık Okuma ve Anlama Becerilerini Geliştirme Gizemli Kutu-II Çocuklarımızın Gelişim Aşamaları ve Evde Yapılabilecek Etkinlikler Çatışma ve Çatışma Çözme Çocuklarda Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme Yöntemleri 28.Mar 11:30 - 13:00 13:30 - 14:00 14:10 - 15:30 16:00 - 16:30 16:40 - 18:00 Uzman Dr. Bahar ERİŞ Psikolojik Danışman Zeynep Ege

(Ev Rehberi) Astronom ve Uzay Bilimleri Uzmanı Süleyman FİŞEK Kasım Furkan Taş Psikiyatrist Dr. Tahir ÖZAKKAŞ Başlık Her Çocuk Üstün Yeteneklidir Duyguyu Tanıma ve Yönetme, İfade

Etme Becerisi Uzayda Akıllı Canlılar Doğada Çocuklarla Etkinlikler Ebeveynlerimizden Aldıklarımız, Evlatlarımıza Verdiklerimiz-

Bütüncül Anne Babalık 29.Mar 11:30 - 13:00 13:30 - 14:00 14:10 - 15:30 16:00 - 16:30 16:40 - 18:00 Uzman Uzm. Psk. Gökhan ÖZCAN Psikolog Esra Yılmaz (Ev Rehberi) Prof. Dr. Erhan ERKUT Numan Topal (Ev Rehberi) Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU Başlık İyileştirici Bir Etkinlik Olarak Çocukların

Rüyalarını Dinlemek Çocuk ve Sanat Sorunu Fırsata Çevirmek Hafıza ve Dikkat Etkinlikleri Geliştiren Ev Ortamı

Konuşmacı olarak kesinleşen isimler