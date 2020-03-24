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​​​​​​​Her Ev Bir Okuldur, Ev Eğitimin Merkezidir, Eğitim Evde Başlar sloganıyla yolan çıkan Ev Okulu Derneği, ülke ve dünya olarak olağan üstü günlerden geçtiğimiz şu günlerde çocuklarımızın 2 hafta süreyle evde olmak zorunda kaldıkları süreçte aileleri destekleyecek bir projeyi hayata geçiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2020 Salı 13:47
Türkiye'nin Yüzü Gülsün Diye Her Ev Bir Okula Dönüşüyor...
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Evlerde geçirilen bu dönem aile ortamlarının zenginleştirilmesi, evde eğitim, ev okulu, evde aile etkinlikleri gibi süreçlerin gündemde olacağı bir dönem olarak da görülmektedir.

Ev Okulu Derneği ailelerin evde eğitim adına neler yapabilecekleri, ev rehberliği, evde etkinlik gibi paylaşımların yanı sıra birbirinden değerli uzmanlarla aile ve çocukları buluşturacak 30 Mart Pazartesi okulların açıldığı sürece kadar 100 saatlik online eğitimi başlatıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

www.evokulu.org websitesinden @evokuludernegi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek canlı yayınlarda aileler ve çocuklar uzmanlarla etkileşim halinde canlı yayınlara ÜCRETSİZ olarak katılabilecekler.

Ev Okulu Derneği’nin Ev Rehberleri ailelere evlerde çocuklarla yapabilecekleri etkinlikler konusunda rehberlik yapacaktır.

Ev Okulu Derneği Misyonu: Ev Okulu Derneği, her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerine katılması, okul ve ev uyumunun sağlanması, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak ve ev okulu sistemlerinin ülkemizde tanınmasını amaçlamaktadır.

Ev Okulu Derneği Vizyonu: Türkiye’deki her bir evi eğitim ve mutluluk yuvasına dönüştürmektir. Mehmet Hilmi EREN / DERNEK BAŞKANI / (Uzman Psikolojik Danışman)

PROGRAM

18.Mar

11:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:10 - 15:30

16:00 - 16:30

16:40 - 18:00

Uzman

Üstün Zekalılar Uzmanı, Eğitimci
Mehmet TÜRKDOĞAN

Özge Çolak (Ev Rehberi)

Eğitimci Yazar Salih UYAN

Hilal Kurt (Ev Rehberi)

Ev Rehberi İbrahim Halil ŞİMŞEK

Başlık

Evde Çocukların Düşünme Becerilerini Geliştirme Yöntemleri

Kendini İfade Etme Becerisi

Dijital Dünyada E-beveyn Olmak

Beden Perküsyonu ve Müzik Aletleri
ile Ritim Çalışmaları

Dikkat ve Odaklanma

19.Mar

11:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:10 - 15:30

16:00 - 16:30

16:40 - 18:00

Uzman

Dr. Ayşin Kaplan SAYI (Öğretim Üyesi)

Esra Kutluer (Ev Rehberi)

Dr. Mehmet TEKNECİ
ve Dr. Elif ERTAN

Nevin Mersin (Ev Rehberi)

Uzm. Psk. Dan. Okan KUMBARACI

Başlık

Çocuklarda 21. yüzyıl Becerilerini Geliştirme Yöntemleri

I'm learning animal world

Evde Ailede Kuşaklar Arasi İlişki , Çatışma Çeşitleri ve Yönetimi -
Evde Ailede ki Ben ile Dışarda ki Ben

Kardeşimle Oynuyorum

Ergenlik Döneminde Ebeveyn
Becerileri

20.Mar

11:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:10 - 15:30

16:00 - 16:30

16:40 - 18:00

Uzman

Oyun Terapisti Mehmet TEBER

Aleyna Emirhüseyinoğlu (Ev Rehberi)

Uzm. Psk. Dan. Ersel KOCABOZ

Ramazan Özgür (Ev Rehberi)

Dikkat Terapisti Mehmet POLATOĞLU

Başlık

Çocuk Ruh Sağlığını Korumak İçin Pratik Önlemler

Evde Bilim Etkinlikleri

Çocukluk Kumbarasına Bırakılan
Aile Mirası:Ruh Sağlığı

Çocuklarda Düşünme Becerileri

Çocuğunuzun Dikkat Becerilerini
Nasıl Anlarsınız ?

21.Mar

11:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:10 - 15:30

16:00 - 16:30

16:40 - 18:00

Uzman

Bilim Eğitmeni Tuğrul YILDIZ

Kader Terdi (Ev Rehberi)

Beyin Jimnastiği & üstün ve Özel Yetenekli
Öğrenci Eğitmeni Ayşegül YAZIR

Psikolojik Danışman Zeynep Ege (Ev Rehberi)

Doç. Dr. Durmuş ÜMMET

Başlık

Evinizdeki Labaruvarı Keşfettiniz mi?
Evde Bilim Çalışmaları

Okul Öncesi Çocuklar için Etkinlikler

Evde Beyin Jimnastiği

Yaratıcılık ve Üretkenlik Becerisi

Travma ve Kriz Ortamlarında
Çocuğa Yaklaşım

22.Mar

11:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:10 - 15:30

16:00 - 16:30

16:40 - 18:00

Uzman

Paragrafı Sevdiren Uzman
Hamza KAYA

Zeynep Nur Habanoğlu (Ev Rehberi)

Eğitimci Yazar İdris EREN

Burak Şentürk (Ev Rehberi)

Ebeveyn-Çocuk İletişim Eğitmeni
Gülce ERHAN

Başlık

Kitap Okuma ve Paragraf Çözme Teknikleri

Gizemli Kutu-I

Eğitimin ABÇ'si

Çocuklarda Özgüven

Duygusal Dayanıklılık

23.Mar

11:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:10 - 15:30

16:00 - 16:30

16:40 - 18:00

Uzman

Dr.Murat DOĞAN

Ceyda İşvardarlı (Ev Rehberi)

Dç. Dr. Bilge UZUN

Nuray Uysal (Ev Rehberi)

Eğitimci Yazar
Serkan EKMEN

Başlık

Kapalı Alanda Çocuklar ve Enfeksiyonlar

Çocuklarda Yaratıcılık

Fark'anda Ebeveynler ve Farkında Çocuklar: Mindfullness Becerileri

Evde Bilim ile ilgili Deneyler

Asosyal Medya Sosyal Aile

24.Mar

11:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:10 - 15:30

16:00 - 16:30

16:40 - 18:00

Uzman

Lego Educatıon Akademi Eğitmeni
Sera YÖNDEM

Merve İlhanlı (Ev Rehberi)

Öğretim Görevlisi Remziye AKAR

Kasım Furkan Taş (Ev Rehberi)

Uzman Eğitimci Devran KORKMAZ

Başlık

O Sadece Bir Lego Tuğlası Değil

Küçük Mimarları Yetiştiriyoruz

Evde Ergoterapi Uygulamaları ve
Çocuklarda Bedensel Gelişimi Destekleme Çalışmaları

Öfkemi Yönetiyorum

Çocuklar İçin Geliştirici
Aplikasyonlar

25.Mar

11:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:10 - 15:30

16:00 - 16:30

16:40 - 18:00

Uzman

Eğitimci - Yazar
Semra AYDIN

Ceren Yüksel (Ev Rehberi)

Yazar Esra AVGÖREN

Psikolog Meltem Gülek (Ev Rehberi)

Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

Başlık

Doğa, Ev ve Bilimsel Oyunlar

Benim Orkestram

Okuma - Yazma Alışkanlıklarını Geliştirme

Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma
ve Beceri Geliştiren Etkinlikler

Çocuk Gelişim Süreçleri ve Çocukla İletişim Teknikleri

26.Mar

11:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:10 - 15:30

16:00 - 16:30

16:40 - 18:00

Uzman

Uzm. Psk. Murat KAYA

Kadir Kaya (Ev Rehberi)

Müzisyen Gönül YEPREM

Nevin Mersin (Ev Rehberi)

Prof. Dr. Belma TUĞRUL

Başlık

Aile İçi İletişim

Öfke ve Öfke Kontrolü

Evde Müzik Etkinlikleri

Kardeşimle Oynuyorum II

Çocuğun Zenginliğiyle
Zenginleşmek

27.Mar

11:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:10 - 15:30

16:00 - 16:30

16:40 - 18:00

Uzman

Uzman Türkolog, Eğitimci - Yazar
Kezban KÜÇÜK

Zeynep Nur Habanoğlu (Ev Rehberi)

Eğitimci Uzman
Eda Nur KOCAMAN

Burak Şentürk (Ev Rehberi)

Ev Okulu Derneği Başkanı
Mehmet Hilmi EREN
Psikolog Buse FİDAN

Başlık

Okuma ve Anlama Becerilerini Geliştirme

Gizemli Kutu-II

Çocuklarımızın Gelişim Aşamaları ve Evde Yapılabilecek Etkinlikler

Çatışma ve Çatışma Çözme

Çocuklarda Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme Yöntemleri

28.Mar

11:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:10 - 15:30

16:00 - 16:30

16:40 - 18:00

Uzman

Dr. Bahar ERİŞ

Psikolojik Danışman Zeynep Ege
(Ev Rehberi)

Astronom ve Uzay Bilimleri Uzmanı Süleyman FİŞEK

Kasım Furkan Taş

Psikiyatrist Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

Başlık

Her Çocuk Üstün Yeteneklidir

Duyguyu Tanıma ve Yönetme, İfade
Etme Becerisi

Uzayda Akıllı Canlılar

Doğada Çocuklarla Etkinlikler

Ebeveynlerimizden Aldıklarımız, Evlatlarımıza Verdiklerimiz-
Bütüncül Anne Babalık

29.Mar

11:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:10 - 15:30

16:00 - 16:30

16:40 - 18:00

Uzman

Uzm. Psk. Gökhan ÖZCAN

Psikolog Esra Yılmaz (Ev Rehberi)

Prof. Dr. Erhan ERKUT

Numan Topal (Ev Rehberi)

Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU

Başlık

İyileştirici Bir Etkinlik Olarak Çocukların
Rüyalarını Dinlemek

Çocuk ve Sanat

Sorunu Fırsata Çevirmek

Hafıza ve Dikkat Etkinlikleri

Geliştiren Ev Ortamı

Konuşmacı olarak kesinleşen isimler

  1. Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU (Psikolog –Yazar)
  2. Prof. Dr Belma TUĞRUL (İstanbul Aydın Üniversitesi Okuln Öncesi Bölüm Başkanı)
  3. Prof. Dr. Erhan ERKUT (MEF Üniversitesi Dekanı)
  4. Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ (Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanı Türk PDR Başkanı)
  5. Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi EREN (Ev Okulu Derneği Başkanı)
  6. Dç. Dr. Bilge UZUN (Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
  7. Dr. Bahar ERİŞ (Öğretim Görevlisi – Yazar)
  8. Dr. Psikiyatrist Tahir ÖZAKKAŞ (Psikoterapi Enstitüsü Başkanı)
  9. Uzman Psikolojik Danışman Mehmet TEBER (Oyun Terapisti)
  10. Dr Mehmet TEKNECİ
  11. Dç Dr. Durmuş ÜMMET
  12. Dr. Ayşin Kaplan SAYI
  13. Dr. Murat DOĞAN (Çocuk Hekimi)
  14. Astronom ve Uzay Bilimleri Uzmanı Süleyman FİŞEK
  15. Dr. Elif ERTAN
  16. Müzisyen Gönül YEPREM
  17. Remziye AKAR (Öğretim Görevlisi)
  18. Psikolog Buse FİDAN (Ev Okulu Derneği Genel Müdürü)
  19. Uzman Psikolojik Danışman Mehmet POLATOĞLU (Dikkat Terapisti)
  20. Eğitimci – Yazar Semra AYDIN (BİLSEM Uzmanı)
  21. Yazar Esra AVGÖREN (Çocuk Hikayeleri Yazarı)
  22. Eğitimci Ayşegül YAZIR (Beyin Jimnastiği Eğitmeni)
  23. Eğitimci Tuğrul YILDIZ (Evde Bilim Eğitmeni)
  24. Uzman Psikolojik Danışman İbrahim Halil ŞİMŞEK
  25. Yazar Hamza KAYA (Paragrafı Sevdiren Hoca)
  26. Eğitimci Yazar İdris EREN
  27. Uzman eğitimci Mehmet TÜRKDOĞAN
  28. Eğitimci Yazar Serkan EKMEN
  29. Eğitimci Yazar Salih UYAN
  30. Uzman Psikolojik Danışman Okan KUMBARACI
  31. Uzman Psikolojik Danışman Ersel KOCABOZ
  32. Astronom ve Uzay Bilimleri Uzmanı Süleyman FİŞEK
  33. Eğitimci Gülce ERHAN
  34. LEGO Eğitmeni Sera YÖNDEM
  35. Devran KORKMAZ (BÖTE Öğretim Görevlisi)
  36. Uzman Psikolog Murat KAYA
  37. Uzman Türkolog Kezban KÜÇÜK
  38. Eğitimci Eda Nur KOCAMAN
  39. Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi EREN
  40. Uzman Psikolog Gökhan ÖZCAN

Son Güncelleme: 24.03.2020 13:54
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