Türkiye'nin Yüzü Gülsün Diye Her Ev Bir Okula Dönüşüyor...

Evlerde geçirilen bu dönem aile ortamlarının zenginleştirilmesi, evde eğitim, ev okulu, evde aile etkinlikleri gibi süreçlerin gündemde olacağı bir dönem olarak da görülmektedir.
Ev Okulu Derneği ailelerin evde eğitim adına neler yapabilecekleri, ev rehberliği, evde etkinlik gibi paylaşımların yanı sıra birbirinden değerli uzmanlarla aile ve çocukları buluşturacak 30 Mart Pazartesi okulların açıldığı sürece kadar 100 saatlik online eğitimi başlatıyor.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
www.evokulu.org websitesinden @evokuludernegi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek canlı yayınlarda aileler ve çocuklar uzmanlarla etkileşim halinde canlı yayınlara ÜCRETSİZ olarak katılabilecekler.
Ev Okulu Derneği’nin Ev Rehberleri ailelere evlerde çocuklarla yapabilecekleri etkinlikler konusunda rehberlik yapacaktır.
Ev Okulu Derneği Misyonu: Ev Okulu Derneği, her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerine katılması, okul ve ev uyumunun sağlanması, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak ve ev okulu sistemlerinin ülkemizde tanınmasını amaçlamaktadır.
Ev Okulu Derneği Vizyonu: Türkiye’deki her bir evi eğitim ve mutluluk yuvasına dönüştürmektir. Mehmet Hilmi EREN / DERNEK BAŞKANI / (Uzman Psikolojik Danışman)
PROGRAM
|
18.Mar
|
11:30 - 13:00
|
13:30 - 14:00
|
14:10 - 15:30
|
16:00 - 16:30
|
16:40 - 18:00
|
Uzman
|
Üstün Zekalılar Uzmanı, Eğitimci
|
Özge Çolak (Ev Rehberi)
|
Eğitimci Yazar Salih UYAN
|
Hilal Kurt (Ev Rehberi)
|
Ev Rehberi İbrahim Halil ŞİMŞEK
|
Başlık
|
Evde Çocukların Düşünme Becerilerini Geliştirme Yöntemleri
|
Kendini İfade Etme Becerisi
|
Dijital Dünyada E-beveyn Olmak
|
Beden Perküsyonu ve Müzik Aletleri
|
Dikkat ve Odaklanma
|
19.Mar
|
11:30 - 13:00
|
13:30 - 14:00
|
14:10 - 15:30
|
16:00 - 16:30
|
16:40 - 18:00
|
Uzman
|
Dr. Ayşin Kaplan SAYI (Öğretim Üyesi)
|
Esra Kutluer (Ev Rehberi)
|
Dr. Mehmet TEKNECİ
|
Nevin Mersin (Ev Rehberi)
|
Uzm. Psk. Dan. Okan KUMBARACI
|
Başlık
|
Çocuklarda 21. yüzyıl Becerilerini Geliştirme Yöntemleri
|
I'm learning animal world
|
Evde Ailede Kuşaklar Arasi İlişki , Çatışma Çeşitleri ve Yönetimi -
|
Kardeşimle Oynuyorum
|
Ergenlik Döneminde Ebeveyn
|
20.Mar
|
11:30 - 13:00
|
13:30 - 14:00
|
14:10 - 15:30
|
16:00 - 16:30
|
16:40 - 18:00
|
Uzman
|
Oyun Terapisti Mehmet TEBER
|
Aleyna Emirhüseyinoğlu (Ev Rehberi)
|
Uzm. Psk. Dan. Ersel KOCABOZ
|
Ramazan Özgür (Ev Rehberi)
|
Dikkat Terapisti Mehmet POLATOĞLU
|
Başlık
|
Çocuk Ruh Sağlığını Korumak İçin Pratik Önlemler
|
Evde Bilim Etkinlikleri
|
Çocukluk Kumbarasına Bırakılan
|
Çocuklarda Düşünme Becerileri
|
Çocuğunuzun Dikkat Becerilerini
|
21.Mar
|
11:30 - 13:00
|
13:30 - 14:00
|
14:10 - 15:30
|
16:00 - 16:30
|
16:40 - 18:00
|
Uzman
|
Bilim Eğitmeni Tuğrul YILDIZ
|
Kader Terdi (Ev Rehberi)
|
Beyin Jimnastiği & üstün ve Özel Yetenekli
|
Psikolojik Danışman Zeynep Ege (Ev Rehberi)
|
Doç. Dr. Durmuş ÜMMET
|
Başlık
|
Evinizdeki Labaruvarı Keşfettiniz mi?
|
Okul Öncesi Çocuklar için Etkinlikler
|
Evde Beyin Jimnastiği
|
Yaratıcılık ve Üretkenlik Becerisi
|
Travma ve Kriz Ortamlarında
|
22.Mar
|
11:30 - 13:00
|
13:30 - 14:00
|
14:10 - 15:30
|
16:00 - 16:30
|
16:40 - 18:00
|
Uzman
|
Paragrafı Sevdiren Uzman
|
Zeynep Nur Habanoğlu (Ev Rehberi)
|
Eğitimci Yazar İdris EREN
|
Burak Şentürk (Ev Rehberi)
|
Ebeveyn-Çocuk İletişim Eğitmeni
|
Başlık
|
Kitap Okuma ve Paragraf Çözme Teknikleri
|
Gizemli Kutu-I
|
Eğitimin ABÇ'si
|
Çocuklarda Özgüven
|
Duygusal Dayanıklılık
|
23.Mar
|
11:30 - 13:00
|
13:30 - 14:00
|
14:10 - 15:30
|
16:00 - 16:30
|
16:40 - 18:00
|
Uzman
|
Dr.Murat DOĞAN
|
Ceyda İşvardarlı (Ev Rehberi)
|
Dç. Dr. Bilge UZUN
|
Nuray Uysal (Ev Rehberi)
|
Eğitimci Yazar
|
Başlık
|
Kapalı Alanda Çocuklar ve Enfeksiyonlar
|
Çocuklarda Yaratıcılık
|
Fark'anda Ebeveynler ve Farkında Çocuklar: Mindfullness Becerileri
|
Evde Bilim ile ilgili Deneyler
|
Asosyal Medya Sosyal Aile
|
24.Mar
|
11:30 - 13:00
|
13:30 - 14:00
|
14:10 - 15:30
|
16:00 - 16:30
|
16:40 - 18:00
|
Uzman
|
Lego Educatıon Akademi Eğitmeni
|
Merve İlhanlı (Ev Rehberi)
|
Öğretim Görevlisi Remziye AKAR
|
Kasım Furkan Taş (Ev Rehberi)
|
Uzman Eğitimci Devran KORKMAZ
|
Başlık
|
O Sadece Bir Lego Tuğlası Değil
|
Küçük Mimarları Yetiştiriyoruz
|
Evde Ergoterapi Uygulamaları ve
|
Öfkemi Yönetiyorum
|
Çocuklar İçin Geliştirici
|
25.Mar
|
11:30 - 13:00
|
13:30 - 14:00
|
14:10 - 15:30
|
16:00 - 16:30
|
16:40 - 18:00
|
Uzman
|
Eğitimci - Yazar
|
Ceren Yüksel (Ev Rehberi)
|
Yazar Esra AVGÖREN
|
Psikolog Meltem Gülek (Ev Rehberi)
|
Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ
|
Başlık
|
Doğa, Ev ve Bilimsel Oyunlar
|
Benim Orkestram
|
Okuma - Yazma Alışkanlıklarını Geliştirme
|
Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma
|
Çocuk Gelişim Süreçleri ve Çocukla İletişim Teknikleri
|
26.Mar
|
11:30 - 13:00
|
13:30 - 14:00
|
14:10 - 15:30
|
16:00 - 16:30
|
16:40 - 18:00
|
Uzman
|
Uzm. Psk. Murat KAYA
|
Kadir Kaya (Ev Rehberi)
|
Müzisyen Gönül YEPREM
|
Nevin Mersin (Ev Rehberi)
|
Prof. Dr. Belma TUĞRUL
|
Başlık
|
Aile İçi İletişim
|
Öfke ve Öfke Kontrolü
|
Evde Müzik Etkinlikleri
|
Kardeşimle Oynuyorum II
|
Çocuğun Zenginliğiyle
|
27.Mar
|
11:30 - 13:00
|
13:30 - 14:00
|
14:10 - 15:30
|
16:00 - 16:30
|
16:40 - 18:00
|
Uzman
|
Uzman Türkolog, Eğitimci - Yazar
|
Zeynep Nur Habanoğlu (Ev Rehberi)
|
Eğitimci Uzman
|
Burak Şentürk (Ev Rehberi)
|
Ev Okulu Derneği Başkanı
|
Başlık
|
Okuma ve Anlama Becerilerini Geliştirme
|
Gizemli Kutu-II
|
Çocuklarımızın Gelişim Aşamaları ve Evde Yapılabilecek Etkinlikler
|
Çatışma ve Çatışma Çözme
|
Çocuklarda Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme Yöntemleri
|
28.Mar
|
11:30 - 13:00
|
13:30 - 14:00
|
14:10 - 15:30
|
16:00 - 16:30
|
16:40 - 18:00
|
Uzman
|
Dr. Bahar ERİŞ
|
Psikolojik Danışman Zeynep Ege
|
Astronom ve Uzay Bilimleri Uzmanı Süleyman FİŞEK
|
Kasım Furkan Taş
|
Psikiyatrist Dr. Tahir ÖZAKKAŞ
|
Başlık
|
Her Çocuk Üstün Yeteneklidir
|
Duyguyu Tanıma ve Yönetme, İfade
|
Uzayda Akıllı Canlılar
|
Doğada Çocuklarla Etkinlikler
|
Ebeveynlerimizden Aldıklarımız, Evlatlarımıza Verdiklerimiz-
|
29.Mar
|
11:30 - 13:00
|
13:30 - 14:00
|
14:10 - 15:30
|
16:00 - 16:30
|
16:40 - 18:00
|
Uzman
|
Uzm. Psk. Gökhan ÖZCAN
|
Psikolog Esra Yılmaz (Ev Rehberi)
|
Prof. Dr. Erhan ERKUT
|
Numan Topal (Ev Rehberi)
|
Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU
|
Başlık
|
İyileştirici Bir Etkinlik Olarak Çocukların
|
Çocuk ve Sanat
|
Sorunu Fırsata Çevirmek
|
Hafıza ve Dikkat Etkinlikleri
|
Geliştiren Ev Ortamı
Konuşmacı olarak kesinleşen isimler
- Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU (Psikolog –Yazar)
- Prof. Dr Belma TUĞRUL (İstanbul Aydın Üniversitesi Okuln Öncesi Bölüm Başkanı)
- Prof. Dr. Erhan ERKUT (MEF Üniversitesi Dekanı)
- Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ (Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanı Türk PDR Başkanı)
- Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi EREN (Ev Okulu Derneği Başkanı)
- Dç. Dr. Bilge UZUN (Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
- Dr. Bahar ERİŞ (Öğretim Görevlisi – Yazar)
- Dr. Psikiyatrist Tahir ÖZAKKAŞ (Psikoterapi Enstitüsü Başkanı)
- Uzman Psikolojik Danışman Mehmet TEBER (Oyun Terapisti)
- Dr Mehmet TEKNECİ
- Dç Dr. Durmuş ÜMMET
- Dr. Ayşin Kaplan SAYI
- Dr. Murat DOĞAN (Çocuk Hekimi)
- Astronom ve Uzay Bilimleri Uzmanı Süleyman FİŞEK
- Dr. Elif ERTAN
- Müzisyen Gönül YEPREM
- Remziye AKAR (Öğretim Görevlisi)
- Psikolog Buse FİDAN (Ev Okulu Derneği Genel Müdürü)
- Uzman Psikolojik Danışman Mehmet POLATOĞLU (Dikkat Terapisti)
- Eğitimci – Yazar Semra AYDIN (BİLSEM Uzmanı)
- Yazar Esra AVGÖREN (Çocuk Hikayeleri Yazarı)
- Eğitimci Ayşegül YAZIR (Beyin Jimnastiği Eğitmeni)
- Eğitimci Tuğrul YILDIZ (Evde Bilim Eğitmeni)
- Uzman Psikolojik Danışman İbrahim Halil ŞİMŞEK
- Yazar Hamza KAYA (Paragrafı Sevdiren Hoca)
- Eğitimci Yazar İdris EREN
- Uzman eğitimci Mehmet TÜRKDOĞAN
- Eğitimci Yazar Serkan EKMEN
- Eğitimci Yazar Salih UYAN
- Uzman Psikolojik Danışman Okan KUMBARACI
- Uzman Psikolojik Danışman Ersel KOCABOZ
- Astronom ve Uzay Bilimleri Uzmanı Süleyman FİŞEK
- Eğitimci Gülce ERHAN
- LEGO Eğitmeni Sera YÖNDEM
- Devran KORKMAZ (BÖTE Öğretim Görevlisi)
- Uzman Psikolog Murat KAYA
- Uzman Türkolog Kezban KÜÇÜK
- Eğitimci Eda Nur KOCAMAN
- Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi EREN
- Uzman Psikolog Gökhan ÖZCAN