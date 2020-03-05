“Free Fun” Washıngton’un En Eski Bağımsız Film Festivali’nde Yarışacak

Yönetmenliğini Fehmi Öztürk’ün yaptığı, başrollerinde Mustafa Kınalı, Tuvana Türkay, Serdal Ay, Hazal Benli, Gülbin Dolmaç, John Rey’in yer aldığı “Free Fun”, Washington’un en eski bağımsız film festivali olan 21. D.C. Independent Film Festivali’nde gösterilecek.

Filminde aile içi ikiyüzlülüğü işleyen yönetmen Fehmi Öztürk, anlattığı hikâyede toplumsal ve ahlaksal baskılarla toplum içinde oluşturulan karakterlerin ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, sanal dünyada kurulan “özgür” karakterler arasında gidip gelinen bir teknoloji çağında bulunduğumuza dikkat çekiyor. “Baskılardan kurtulmak için kaçtığımız sanal dünyada kendimizi gerçekleştirmeye çalışırken, aynı zamanda toplum ve aile içinde normlara uyuyoruz. Gerçek yaşamın toplumsal bir oyun olduğu; oyunun ise insanların gerçeği olduğu günümüzde, ‘Free Fun’ toplumun ve insanın iki yüzlülüğünü sorgular ve gerçeğin peşine düşer” diyen Öztürk, “Oyun insanının gerçeği midir, yoksa gerçek insanın oyunu mudur?” sorusuna filminde cevap arıyor.

4-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde 5 ve 6 Mart tarihlerinde gösterimi yapılacak filmde rol alan Mustafa Kınalı da festivalde olacak. Festivalde kazanan filmler 8 Mart tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreninde belli olacak.