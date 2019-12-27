banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
113684
ALTIN
289.722
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8138
EURO
6.6449
Seyitnizam Konakları Görücüye Çıktı
Son Dakika
Seyitnizam Konakları Görücüye Çıktı
Başkan Arısoy; “Zeytinburnu’nun Dönüşümü İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz”
Son Dakika
Başkan Arısoy; “Zeytinburnu’nun Dönüşümü İçin...
CHP İBB Meclis Üyesi Özkurt : Ya Kanal Ya İstanbul 'u Tercih Edeceğiz Dedi
Son Dakika
CHP İBB Meclis Üyesi Özkurt...
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı Olduğunu 15 Maddede Açıkladı
Son Dakika
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı...

‘Profesyonel’i Küçükçekmece Sahnesi’nde 3 Günde 1750 Sanatsever İzledi

10 yıldır kapalı gişe sahnelenen ‘Profesyonel’ adlı tiyatro oyunuyla, Küçükçekmece’de seyirciyle buluşan sinema ve tiyatronun usta sanatçısı Yetkin Dikinciler, Küçükçekmece sahnesinden tiyatro seyircisine seslendi. Dikinciler, “Tiyatro, ‘tiyatro öldü’ diyenleri öldürdü. Kendi yaşamaya devam etti. Tiyatro seyircisi hep vardı. Çünkü bizim efektlere, donanıma, alacalı bulacalı işlere ihtiyacımız yok. Yalın insana ihtiyacımız var” dedi.

‘Profesyonel’i Küçükçekmece Sahnesi’nde 3 Günde 1750 Sanatsever İzledi

10 yıldır kapalı gişe sahnelenen ‘Profesyonel’ adlı tiyatro oyunuyla, Küçükçekmece’de seyirciyle buluşan sinema ve tiyatronun usta sanatçısı Yetkin Dikinciler, Küçükçekmece sahnesinden tiyatro seyircisine seslendi. Dikinciler, “Tiyatro, ‘tiyatro öldü’ diyenleri öldürdü. Kendi yaşamaya devam etti. Tiyatro seyircisi hep vardı. Çünkü bizim efektlere, donanıma, alacalı bulacalı işlere ihtiyacımız yok. Yalın insana ihtiyacımız var” dedi.

haber 2
haber 2
27 Aralık 2019 Cuma 12:52
‘Profesyonel’i Küçükçekmece Sahnesi’nde 3 Günde 1750 Sanatsever İzledi

Devlet tiyatrosunun iki usta sanatçısı Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler'in aynı sahneyi paylaştığı, “Profesyonel” adlı tiyatro oyunu, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. 10 yıldır kapalı gişe sahnelenen oyunu, Küçükçekmece Sahnesi’nde 4 temsilde 1750 seyirci izledi.

 

Duşan Kovaçeviç’in yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun en uzun soluklu oyunlarından biri olan Profesyonel, Yugoslavya’nın geçirdiği dönüşümü merkezine alıyor. Oyunda, emekli edilmesinin ardından taksi şoförlüğü yapmaya başlayan eski polis memuru Luka Laban'a Bülent Emin Yarar, dönemin entelektüeli ve yayınevi müdürü, yazar Teodor Teya'ya ise Yetkin Dikinciler hayat veriyor.

 

Yetkin Dikinciler: Yazara sadakatle oynamaya çalışıyoruz

Oyun öncesi açıklamalarda bulunan sanatçılar Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar, Profesyonel’in 10 yıllık başarısının, her gün yeniden yaşamak ve yazara sadakatle oynamak olduğunu söyledi.  Hala oyunu keşfetmeye çalıştığını söyleyen Yetkin Dikinciler, “Öyle bir metin ki bu, birey ve sistem arasındaki ilişkiden bahsediyor ve bu her gün yenileniyor. Biz ilk zamanlar hissediyorduk, güzel bir şeyler çıkacağını. Ama emin de olamıyorduk tabiî ki. Tiyatro her zaman seyirliktir. Sahnelenmesi başka bir şeydir. Harekete geçirir onu. Biz bütün samimiyetimizle yazara sadakatle oynamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

  

Usta oyuncudan, kendisini keşfeden hocası Yıldız Kenter’e vefa

Dikinciler, kendisini tiyatroya yönlendirenin, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun duayeni Yıldız Kenter olduğunu söyleyerek, “ Küçüklüğümden beri mahçup biriyim ben, insan içine çok kolay çıkamam. Belki de benim sınavım da bu. Her gün insanların önüne çıkıp, bu korkularımı yenmeye çalışıyorum. İyi tarafından bakarsak, ben çok mutlu oluyorum, oyun alanında. Takım oyununu, seyircileri çok seviyorum.İyi ki değerli hocam Yıldız Kenter beni bu işe yönlendirmiş. Bir zamanlar bana ‘Yetkin, sen bu işe iyi gelirsin, bu iş de sana iyi gelir’ demişti. Bu iş bana hala iyi gelmeye devam ediyor. Türk tiyatrosuna emek, istikrar, ısrar, çalışkanlık ve samimiyeti bırakıp aramızdan ayrılan hocamı rahmetle anıyorum” dedi.

 

Bülent Emin Yarar: Her seferinde prömiyer heyecanı yaşıyoruz

Bülent Emin Yarar da Profesyonel’i seyirci için özel kılan sebeplerle ilgili, “Oyun herkesi içine alıyor. Öyle bir metin ki belki iki kişinin hayatı söz konusu metinde ama herkesin hayatına dokunuyor. Başarısı ve uzun yıllar oynamasının nedeni bu. Biz de metni hiç bırakmıyoruz. Her oyun bizim için ilk gibi oynanıyor. Her seferinde prömiyer heyecanı yaşıyoruz” diye konuştu.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece Belediyesi’nden Engelsiz Spor Salonu
Küçükçekmece Belediyesi’nden Engelsiz Spor Salonu
Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu
Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu
Küçükçekmeceli Öğrencilerden Ata’ya Özlem Şiirleri
Küçükçekmeceli Öğrencilerden Ata’ya Özlem Şiirleri
Küçükçekmeceli Esnaflar Tiyatro Sahnesinde
Küçükçekmeceli Esnaflar Tiyatro Sahnesinde
Diş Hekimi Uyardı: Yatmadan Önce Çocuğunuza Yemek Yedirmeyin
Diş Hekimi Uyardı: Yatmadan Önce Çocuğunuza Yemek Yedirmeyin

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim