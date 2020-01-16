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Küçükçekmece’de Nâzım Hikmet’in 118.Yaşına Özel Sergi

Küçükçekmece Belediyesi, Türk edebiyatının usta şairi Nâzım Hikmet’i, 118. doğum günü dolayısıyla özel bir resim sergisiyle anıyor. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı sergide, Ressam Haydar Özay’ın fırçasından, şairin 61 yıllık sanat yaşamından izler taşıyan, 52 eser sanatseverlerle buluşturuldu. 15 Şubat’a dek açık kalacak serginin açılışında, ünlü şair anısına katılımcılara PTT tarafından bastırılan hatıra pulu ve kartpostal hediye edildi.  

Küçükçekmece’de Nâzım Hikmet’in 118.Yaşına Özel Sergi

Küçükçekmece Belediyesi, Türk edebiyatının usta şairi Nâzım Hikmet’i, 118. doğum günü dolayısıyla özel bir resim sergisiyle anıyor. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı sergide, Ressam Haydar Özay’ın fırçasından, şairin 61 yıllık sanat yaşamından izler taşıyan, 52 eser sanatseverlerle buluşturuldu. 15 Şubat’a dek açık kalacak serginin açılışında, ünlü şair anısına katılımcılara PTT tarafından bastırılan hatıra pulu ve kartpostal hediye edildi.  

haber 2
haber 2
16 Ocak 2020 Perşembe 13:33
Küçükçekmece’de Nâzım Hikmet’in 118.Yaşına Özel Sergi

Açılışa sanatseverler büyük ilgi gösterdi

 

Ressam Haydar Özay’ın ‘Nâzım Hikmet Resimleri’ başlıklı kişisel sergi açılışı sanatçılar ve sanatseverler birlikte gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “ Eserleri neredeyse dünyanın bütün ülkelerinde bilinen usta ozanımız Nâzım Hikmet’in 118’inci doğum yılını kutluyoruz. Sergide, Haydar Özay’a ait 52 resim ünlü şairin şiirlerinden yola çıkarak, yorumlanmış şekilde İstanbulluların beğenisine sunuluyor. Nâzım Hikmet’in ilk kez belediyemizce bastırılan posta kartları ve yine PTT’ye bastırdığımız pulları sergiyi izleyecek olanlara ünlü şair anısına birer hediyemiz olacak” dedi.

Haydar Özay: Şu ana kadar açtığım en büyük “Nâzım” sergisi

 

Ressam Haydar Özay ise, “15 Ocak 2020 günü, güzel bir Nâzım Hikmet anması gerçekleştiriyoruz. Bir ressam olarak Nâzım Hikmet’ten bir anıt dikmeye çalışıyorum. Bu eserler benim onun eser ve kişiliğine hayranlığımı ifade ediyor. Şimdilik 100 parçalık bir koleksiyonum var, bu şu ana kadar açtığım en büyük Nâzım Hikmet sergisi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve desteklerini esirgemeyen Güney Özkılınç’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sanatçının tuvalinde, usta şairin “Karlı Kayın Ormanı”, “Salkımsöğüt” ve “Masalların Masalı” gibi şiirlerine ait hikayelerin yanı sıra şarkı sözlerini yazdığı ‘Lüküs Hayat’taki birbirinden ilginç karakterleri görmek mümkün. Nâzım’ın Bursa ve Çankırı hapishanelerinde, kitapla, şiirle dolu geçen yaratıcılık anları ile tiyatro ve klasik müzikle geçen zamanları da sergilenecek olan resimlerin konuları arasında yer alıyor.

 

15 Şubat’a dek CKSM’de

 

Sergi açılışına katılan sanatseverler, ünlü şairin şiirlerini ve şiirlerinden bestelenmiş şarkıları seslendiren müzisyen Haluk Çetin’in mini konserini ilgiyle izledi.  Aşktan arkadaşlığa, savaştan barışa, yaşamdan felsefeye neredeyse her konuda şiiri olan ustanın, sanat yaşamından izler taşıyan sergi, 15 Şubat’a kadar, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gezilebilir.

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