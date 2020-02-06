banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
123488
ALTIN
300.977
DOLAR
5.9849
STERLİN
7.7661
EURO
6.5850
Edebiyatçı Yazar Şerif Aydemir : Ben Oldum Diyen Kişi Biter
Son Dakika
Edebiyatçı Yazar Şerif Aydemir :...
Türkiye'nin Acı Günü
Son Dakika
Türkiye'nin Acı Günü
MHP'li Gökhan Arslan'dan milliyetçilik dersi...Güngören Belediye Meclisi karıştı
Son Dakika
MHP'li Gökhan Arslan'dan milliyetçilik dersi...Güngören...
Malatyalılar Dekan Prof. Dr.Özdemir’e Hayırlı Olsun Ziyareti Yaptı
Son Dakika
Malatyalılar Dekan Prof. Dr.Özdemir’e Hayırlı...
Flaş Haber
Türkiye'nin Acı Günü
Kapat

Küçükçekmece’de ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ Buluşmaları Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ buluşmaları 8 Şubat’ta başlıyor. Katılımın ücretsiz gerçekleştirileceği kitap kulübü, her ayın ilk cumartesi günü edebiyat tutkunlarını Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir araya getirecek.

Küçükçekmece’de ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ Buluşmaları Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ buluşmaları 8 Şubat’ta başlıyor. Katılımın ücretsiz gerçekleştirileceği kitap kulübü, her ayın ilk cumartesi günü edebiyat tutkunlarını Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir araya getirecek.

haber 2
haber 2
06 Şubat 2020 Perşembe 13:11
Küçükçekmece’de ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ Buluşmaları Başlıyor
banner171

Okumayı seven yetişkinlerin farklı fikirler ışığında buluşmalarını amaçlayan Mavi Düş Kitap Kulübü, bir moderatör eşliğinde, 15’er kişilik gruplarla düzenlenecek.

Başkan Çebi: Tüm kitapseverleri davet ediyorum

Kitapseverleri kitap kulübüne davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Toplumun dönüşebilmesi için okuma oranının artması gerektiğine inanıyorum. Kitap sevgisini, okuma alışkanlığını ve nitelikli okur sayısını artırmaya yönelik olarak ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’nü hayata geçiriyoruz. Uygar bir toplum ve aydınlık bir gelecek için daha fazla kitap okumalı ve daha fazla düşünce üretmeliyiz. Bu kapsamda çok yakında Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde 7 bin kitaplık bir kütüphaneyi de hizmete açacağız” diye konuştu.

8 Şubat’ta başlıyor

‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ her ayın ilk cumartesi günü saat 19.00’da, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde toplanacak. Kulüpte, her ay bir önceki oturum öncesi belirlenecek bir kitabın okunmasının ardından kitapseverler, çay ve kahvelerini yudumlayarak kitap hakkında eleştiri, yorum ve değerlendirmelerde bulunacak. Farklı yaş ve meslek gruplarından pek çok kişiyi buluşturacak olan kitap kulübüne katılmak isteyenler kayıtlarını, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ile 444 4 360/8030 nolu telefondan gerçekleştirebilirler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece’de Nâzım Hikmet’in 118.Yaşına Özel Sergi
Küçükçekmece’de Nâzım Hikmet’in 118.Yaşına Özel Sergi
Başkan Çebi’den Küçükçekmece’de Yılbaşı Ziyaretleri
Başkan Çebi’den Küçükçekmece’de Yılbaşı Ziyaretleri
‘Profesyonel’i Küçükçekmece Sahnesi’nde 3 Günde 1750 Sanatsever İzledi
‘Profesyonel’i Küçükçekmece Sahnesi’nde 3 Günde 1750 Sanatsever İzledi
Küçükçekmece Belediyesi’nden Engelsiz Spor Salonu
Küçükçekmece Belediyesi’nden Engelsiz Spor Salonu
Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu
Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169