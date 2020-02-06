Küçükçekmece’de ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ Buluşmaları Başlıyor

Okumayı seven yetişkinlerin farklı fikirler ışığında buluşmalarını amaçlayan Mavi Düş Kitap Kulübü, bir moderatör eşliğinde, 15’er kişilik gruplarla düzenlenecek.

Başkan Çebi: Tüm kitapseverleri davet ediyorum

Kitapseverleri kitap kulübüne davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Toplumun dönüşebilmesi için okuma oranının artması gerektiğine inanıyorum. Kitap sevgisini, okuma alışkanlığını ve nitelikli okur sayısını artırmaya yönelik olarak ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’nü hayata geçiriyoruz. Uygar bir toplum ve aydınlık bir gelecek için daha fazla kitap okumalı ve daha fazla düşünce üretmeliyiz. Bu kapsamda çok yakında Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde 7 bin kitaplık bir kütüphaneyi de hizmete açacağız” diye konuştu.

8 Şubat’ta başlıyor

‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ her ayın ilk cumartesi günü saat 19.00’da, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde toplanacak. Kulüpte, her ay bir önceki oturum öncesi belirlenecek bir kitabın okunmasının ardından kitapseverler, çay ve kahvelerini yudumlayarak kitap hakkında eleştiri, yorum ve değerlendirmelerde bulunacak. Farklı yaş ve meslek gruplarından pek çok kişiyi buluşturacak olan kitap kulübüne katılmak isteyenler kayıtlarını, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ile 444 4 360/8030 nolu telefondan gerçekleştirebilirler.