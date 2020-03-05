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Küçükçekmece’de Dünya Kadınlar Günü Mart Boyunca İşlenecek

Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü özel bir sergi ve konserle taçlandırıyor. 8 Mart’ta Aynur Doğan şarkılarıyla, Ressam Muzaffer Oruçoğlu resimleriyle Küçükçekmeceli kadınlarla buluşuyor.

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haber 1
05 Mart 2020 Perşembe 09:39
Küçükçekmece’de Dünya Kadınlar Günü Mart Boyunca İşlenecek
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Şair, yazar ve ressam Muzaffer Oruçoğlu’nun dünya emek mücadelesinde öne çıkan kadın temalarının da içinde yer aldığı resim sergisi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlere kapılarını aralayacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel konserinde ise son dönem çalışmaları ile dünya müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelen Aynur Doğan şarkılarıyla Küçükçekmeceli kadınlarla buluşacak.

8 Mart-10 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Muzaffer Oruçoğlu sergisi, kolaj, akrilik, karışık teknik ve yağlı boya çalışmalarından oluşuyor. Aralarında ‘’Maria Suphi ve Derya Kuşları’’, ‘’Fosforlu Cevriye’’ ve ‘’Likovris Yeniden Çarmıha Geriliş - İsa’’ resimlerinin de bulunduğu sergide ayrıca “çocuk”, “çırak”, “maden işçisi” ve “aborjin” konulu resimler de katılımcıların beğenisine sunulacak.

Halk ezgilerine etkileyici doğaçlamalar ekleyerek büyük bir başarıyla yorumlayan ve müziğine geleneksel seslerin yanına umudun, barışın, vicdanın seslerini de ekleyen Aynur Doğan ise en güzel şarkılarını kadınlar için seslendirecek.

Program:

Muzaffer Oruçoğlu Sergisi

Tarih : 8 Mart-10 Nisan 2020

Saat :18.00

Yer: Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi / İstanbul

Aynur Doğan Konseri

Tarih:8 Mart 2020 Pazar

Saat:20.00

Yer: Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi/ İstanbul

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